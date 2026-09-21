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Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray

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Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 1
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 2
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 3
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 4
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 5
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 6
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 7
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 8
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 9
Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 1
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 2
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 3
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 4
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 5
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 6
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 7
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 8
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 9
  • Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18&quot; 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
201 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713759
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
14900HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
5.77

Описание товара Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray

Для кого и под какие задачи

Мощный игровой ноутбук ASUS ROG Strix G18 создан для требовательных геймеров и профессионалов, которым нужна максимальная производительность без компромиссов. Флагманская конфигурация с новейшим процессором Intel Core i9 и видеокартой RTX 5070 уверенно справляется с современными AAA-играми на максимальных настройках, тяжелым рендерингом, работой с нейросетями и профессиональной обработкой видео в 4K-разрешении.

Процессор, видеокарта и производительность

24-поточный процессор Intel Core i9-14900HX последнего поколения Raptor Lake Refresh обеспечивает высочайшую производительность в играх и профессиональных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ памяти GDDR6 поддерживает все современные технологии, включая DLSS 3.5 и трассировку лучей, позволяя достигать высокого FPS даже в самых требовательных играх. Связка этих компонентов делает ноутбук настоящей мобильной рабочей станцией для 3D-моделирования и рендеринга.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2.5K (2560x1600) обеспечивает отличный баланс между четкостью изображения и производительностью. Частота обновления 240 Гц и высокая яркость 500 нит гарантируют плавный геймплей без размытия в динамичных сценах и комфортную работу даже при ярком внешнем освещении. Матрица IPS с широкими углами обзора отлично подходит как для игр, так и для работы с графикой.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 работают в двухканальном режиме, обеспечивая высокую пропускную способность для многозадачности и ресурсоемких приложений. Быстрый NVMe SSD емкостью 1 ТБ гарантирует мгновенную загрузку системы и молниеносный запуск игр. Конфигурация допускает дальнейшее расширение как оперативной памяти, так и системы хранения.

Корпус, охлаждение и автономность

Массивный корпус из алюминиево-магниевого сплава обеспечивает надежную защиту компонентов и эффективное охлаждение. Продвинутая система охлаждения ROG Intelligent Cooling с жидким металлом на процессоре и несколькими теплотрубками эффективно отводит тепло от мощных компонентов. При максимальной нагрузке система может работать шумно, что типично для игровых ноутбуков такого класса. Автономность в игровом режиме ограничена высоким энергопотреблением топовых комплектующих.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая несколько портов USB Type-A и Type-C с поддержкой DisplayPort, HDMI 2.1 для подключения внешних мониторов и сетевой порт 2.5G LAN. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком и RGB-подсветкой, настраиваемой через фирменное ПО Armoury Crate.

Важные нюансы перед покупкой

Стоит учитывать внушительные габариты и вес ноутбука, что делает его не лучшим выбором для частых поездок. Система охлаждения может быть шумной под нагрузкой, что характерно для мощных игровых ноутбуков. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет максимально производительный ноутбук для стационарного использования и готов мириться с типичными особенностями high-end игровых систем.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ROG Strix G18
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i9
Модель процессора
14900HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Мощный игровой ноутбук ASUS ROG Strix G18 создан для требовательных геймеров и профессионалов, которым нужна максимальная производительность без компромиссов. Флагманская конфигурация с новейшим процессором Intel Core i9 и видеокартой RTX 5070 уверенно справляется с современными AAA-играми на максимальных настройках, тяжелым рендерингом, работой с нейросетями и профессиональной обработкой видео в 4K-разрешении.

Процессор, видеокарта и производительность

24-поточный процессор Intel Core i9-14900HX последнего поколения Raptor Lake Refresh обеспечивает высочайшую производительность в играх и профессиональных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5070 с 8 ГБ памяти GDDR6 поддерживает все современные технологии, включая DLSS 3.5 и трассировку лучей, позволяя достигать высокого FPS даже в самых требовательных играх. Связка этих компонентов делает ноутбук настоящей мобильной рабочей станцией для 3D-моделирования и рендеринга.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-экран с разрешением 2.5K (2560x1600) обеспечивает отличный баланс между четкостью изображения и производительностью. Частота обновления 240 Гц и высокая яркость 500 нит гарантируют плавный геймплей без размытия в динамичных сценах и комфортную работу даже при ярком внешнем освещении. Матрица IPS с широкими углами обзора отлично подходит как для игр, так и для работы с графикой.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 работают в двухканальном режиме, обеспечивая высокую пропускную способность для многозадачности и ресурсоемких приложений. Быстрый NVMe SSD емкостью 1 ТБ гарантирует мгновенную загрузку системы и молниеносный запуск игр. Конфигурация допускает дальнейшее расширение как оперативной памяти, так и системы хранения.

Корпус, охлаждение и автономность

Массивный корпус из алюминиево-магниевого сплава обеспечивает надежную защиту компонентов и эффективное охлаждение. Продвинутая система охлаждения ROG Intelligent Cooling с жидким металлом на процессоре и несколькими теплотрубками эффективно отводит тепло от мощных компонентов. При максимальной нагрузке система может работать шумно, что типично для игровых ноутбуков такого класса. Автономность в игровом режиме ограничена высоким энергопотреблением топовых комплектующих.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая несколько портов USB Type-A и Type-C с поддержкой DisplayPort, HDMI 2.1 для подключения внешних мониторов и сетевой порт 2.5G LAN. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком и RGB-подсветкой, настраиваемой через фирменное ПО Armoury Crate.

Важные нюансы перед покупкой

Стоит учитывать внушительные габариты и вес ноутбука, что делает его не лучшим выбором для частых поездок. Система охлаждения может быть шумной под нагрузкой, что характерно для мощных игровых ноутбуков. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет максимально производительный ноутбук для стационарного использования и готов мириться с типичными особенностями high-end игровых систем.

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Отзывы


Ноутбук ASUS ROG STRIX G18 G815JMR-S9042 18" 2.5K IPS 500N 240Hz i9-14900HX 32Gb 1Tb SSD RTX 5070 8Gb DOS Eclipse Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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