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Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6" FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6" FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver

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Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6&quot; FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver - фото 1
Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6&quot; FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver - фото 2
Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6&quot; FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver - фото 3
Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6&quot; FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver - фото 4
Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6&quot; FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver - фото 5
Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6&quot; FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver - фото 6
Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6&quot; FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver - фото 7
Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6&quot; FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6&quot; FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver - фото 1
  • Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6&quot; FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver - фото 2
  • Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6&quot; FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver - фото 3
  • Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6&quot; FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver - фото 4
  • Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6&quot; FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver - фото 5
  • Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6&quot; FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver - фото 6
  • Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6&quot; FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver - фото 7
  • Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6&quot; FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713746
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6" FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver

Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6" FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6" FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7520U
Частота процессора, ГГц
2.8
Количество ядер процессора
4
Развернуть
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
AMD Radeon 610M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6" FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук ASUS E1504FA-BQ1929 15.6" FHD IPS 250N R5-7520U 16GB 512GB SSD UMA DOS Cool Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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