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Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5" 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5" 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый

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Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 1
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 2
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 3
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 4
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 5
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 6
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 7
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 8
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 9
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 10
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 11
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 12
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 13
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 14
Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben S series
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
3072x1920
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 1
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  • Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 10
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  • Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 12
  • Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 13
  • Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 14
  • Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5&quot; 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713731
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben S series
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
3072x1920
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
AMD Ryzen 5 6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
1.6

Описание товара Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5" 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый

Ноутбук Maibenben Smart S14B S14B-R560UMFQSLSRE0 — это идеальное сочетание высокой производительности и современного элегантного дизайна. Этот стильный серебристый ноутбук с экраном 14.5" и соотношением сторон 16:10 отлично впишется в любой рабочий или домашний интерьер. Высококачественный экран Яркий IPS-дисплей с разрешением 3072?1920 пикселей и матовым покрытием обеспечивает комфортный просмотр без бликов. Частота обновления 120 Гц и яркость 400 нит делают изображение плавным и насыщенным. Мощная производительность В основе ноутбука — современный процессор AMD Ryzen 5 6600H с частотой 3.3 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти, что позволяет быстро и эффективно справляться с любыми задачами — от работы с офисными приложениями до мультимедийных проектов. Вместительный и быстрый накопитель 512 ГБ PCIe SSD обеспечивает высокую скорость загрузки программ и хранение большого объема данных. Продуманная функциональность Встроенная графика AMD Radeon 660M подходит для комфортного просмотра видео и работы с графикой. Есть веб-камера для видеозвонков, а также современные модули Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения. Удобство и мобильность Ноутбук весит всего 1.6 кг, что делает его удобным для переноски и работы в дороге. Аккумулятор емкостью 60 Вт·ч обеспечивает длительную автономную работу без подзарядки. Операционная система Предустановленная Linux предлагает стабильную и безопасную платформу для работы.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5" 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben S series
Операционная система
Linux
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.5
Разрешение экрана
3072x1920
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
AMD Ryzen 5 6600H
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon 660M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Maibenben Smart S14B S14B-R560UMFQSLSRE0 — это идеальное сочетание высокой производительности и современного элегантного дизайна. Этот стильный серебристый ноутбук с экраном 14.5" и соотношением сторон 16:10 отлично впишется в любой рабочий или домашний интерьер. Высококачественный экран Яркий IPS-дисплей с разрешением 3072?1920 пикселей и матовым покрытием обеспечивает комфортный просмотр без бликов. Частота обновления 120 Гц и яркость 400 нит делают изображение плавным и насыщенным. Мощная производительность В основе ноутбука — современный процессор AMD Ryzen 5 6600H с частотой 3.3 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти, что позволяет быстро и эффективно справляться с любыми задачами — от работы с офисными приложениями до мультимедийных проектов. Вместительный и быстрый накопитель 512 ГБ PCIe SSD обеспечивает высокую скорость загрузки программ и хранение большого объема данных. Продуманная функциональность Встроенная графика AMD Radeon 660M подходит для комфортного просмотра видео и работы с графикой. Есть веб-камера для видеозвонков, а также современные модули Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения. Удобство и мобильность Ноутбук весит всего 1.6 кг, что делает его удобным для переноски и работы в дороге. Аккумулятор емкостью 60 Вт·ч обеспечивает длительную автономную работу без подзарядки. Операционная система Предустановленная Linux предлагает стабильную и безопасную платформу для работы.
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Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5" 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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