Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5" 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5" 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый
Ноутбук Maibenben Smart S14B S14B-R560UMFQSLSRE0 — это идеальное сочетание высокой производительности и современного элегантного дизайна. Этот стильный серебристый ноутбук с экраном 14.5" и соотношением сторон 16:10 отлично впишется в любой рабочий или домашний интерьер. Высококачественный экран Яркий IPS-дисплей с разрешением 3072?1920 пикселей и матовым покрытием обеспечивает комфортный просмотр без бликов. Частота обновления 120 Гц и яркость 400 нит делают изображение плавным и насыщенным. Мощная производительность В основе ноутбука — современный процессор AMD Ryzen 5 6600H с частотой 3.3 ГГц и 16 ГБ оперативной памяти, что позволяет быстро и эффективно справляться с любыми задачами — от работы с офисными приложениями до мультимедийных проектов. Вместительный и быстрый накопитель 512 ГБ PCIe SSD обеспечивает высокую скорость загрузки программ и хранение большого объема данных. Продуманная функциональность Встроенная графика AMD Radeon 660M подходит для комфортного просмотра видео и работы с графикой. Есть веб-камера для видеозвонков, а также современные модули Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения. Удобство и мобильность Ноутбук весит всего 1.6 кг, что делает его удобным для переноски и работы в дороге. Аккумулятор емкостью 60 Вт·ч обеспечивает длительную автономную работу без подзарядки. Операционная система Предустановленная Linux предлагает стабильную и безопасную платформу для работы.
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Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben S14B-R560UM 14.5" 3K 120Hz IPS AMD R5-6600H, 16Gb, 512Gb SSD, Linux, серебристый