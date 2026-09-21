Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713698
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
Intel Core i7 13700H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.5
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU)
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU)
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Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
Intel Core i7 13700H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU)
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI, С SSD, С видеокартой nVidia GeForce
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU)