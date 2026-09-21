Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 11
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 12
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16&quot; WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
140 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713698
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
Intel Core i7 13700H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU)

Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU)

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
Intel Core i7 13700H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 16p G4 IRH 16" WQXGA IPS, Intel Core i7-13700H, 16Gb, 512Gb SSD, NVidia RTX4060 8Gb, IR FHD Cam, 4 Cell 80Whr, no OS, серый (21J80018UE_RU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...