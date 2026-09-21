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Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16" WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16" WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK)

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Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16&quot; WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713679
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х31х8
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16" WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK)

Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 16IRH10 83K2000WRK — это современное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Оснащенный процессором Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и 12 потоками, он легко справляется с любыми задачами — от офисной работы и учебы до мультимедийных развлечений и многозадачности. Объем оперативной памяти в 16 ГБ стандарта DDR5 обеспечивает быструю и плавную работу приложений, а SSD-накопитель на 512 ГБ гарантирует молниеносную загрузку системы и достаточное пространство для хранения файлов. Экран ноутбука имеет диагональ 16 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей и выполнен по технологии IPS с матовой поверхностью, что обеспечивает яркую, четкую картинку и комфортную работу при любом освещении. Соотношение сторон 16:10 расширяет рабочее пространство, а антибликовое покрытие снижает утомляемость глаз при длительном использовании. Корпус Lenovo IdeaPad Slim 3 изготовлен из алюминия и пластика, что придает устройству прочность и легкость. Толщина ноутбука составляет всего 17,9 мм, а вес составляет около 1.73 кг, что делает его удобным для переноски и использования вне дома или офиса. Корпус соответствует военному стандарту MIL-STD-810H, что обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий. Для подключения внешних устройств предусмотрены порты USB-A, USB-C с поддержкой Power Delivery и DisplayPort, HDMI, а также слот для SD-карт. Встроенный модуль Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 обеспечивают стабильное и быстрое беспроводное соединение. Ноутбук оснащен HD-камерой со шторкой для конфиденциальности, стереодинамиками с поддержкой Dolby Audio и двумя микрофонами, что делает его подходящим для видеозвонков и онлайн-конференций.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16" WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук LENOVO IdeaPad Slim 3 16IRH10 83K2000WRK — это современное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Оснащенный процессором Intel Core i5-13420H с 8 ядрами и 12 потоками, он легко справляется с любыми задачами — от офисной работы и учебы до мультимедийных развлечений и многозадачности. Объем оперативной памяти в 16 ГБ стандарта DDR5 обеспечивает быструю и плавную работу приложений, а SSD-накопитель на 512 ГБ гарантирует молниеносную загрузку системы и достаточное пространство для хранения файлов. Экран ноутбука имеет диагональ 16 дюймов с разрешением 1920x1200 пикселей и выполнен по технологии IPS с матовой поверхностью, что обеспечивает яркую, четкую картинку и комфортную работу при любом освещении. Соотношение сторон 16:10 расширяет рабочее пространство, а антибликовое покрытие снижает утомляемость глаз при длительном использовании. Корпус Lenovo IdeaPad Slim 3 изготовлен из алюминия и пластика, что придает устройству прочность и легкость. Толщина ноутбука составляет всего 17,9 мм, а вес составляет около 1.73 кг, что делает его удобным для переноски и использования вне дома или офиса. Корпус соответствует военному стандарту MIL-STD-810H, что обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий. Для подключения внешних устройств предусмотрены порты USB-A, USB-C с поддержкой Power Delivery и DisplayPort, HDMI, а также слот для SD-карт. Встроенный модуль Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 обеспечивают стабильное и быстрое беспроводное соединение. Ноутбук оснащен HD-камерой со шторкой для конфиденциальности, стереодинамиками с поддержкой Dolby Audio и двумя микрофонами, что делает его подходящим для видеозвонков и онлайн-конференций.
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Ноутбук Lenovo IP3 Slim 16IRH10 16" WUXGA IPS, Intel Core i5-13420H, 16Gb, 512Gb SSD, no OS, серый (83K2000WRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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