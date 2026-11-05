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Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6" FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6" FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE)

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Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6&quot; FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) - фото 1
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6&quot; FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) - фото 2
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6&quot; FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) - фото 3
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6&quot; FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) - фото 4
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6&quot; FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) - фото 5
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6&quot; FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) - фото 6
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6&quot; FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) - фото 7
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6&quot; FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) - фото 8
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6&quot; FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6&quot; FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6&quot; FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6&quot; FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6&quot; FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6&quot; FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6&quot; FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6&quot; FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6&quot; FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6&quot; FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 860 руб. 
Начислим 798 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713677
Доставка в Москве
Загружаем...
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Загружаем...
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Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6" FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE)
49 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт8ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6" FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE)

Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6" FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE)

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6" FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1315U
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
47 Вт8ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6" FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Lenovo IP3 Slim 15IRU8 15.6" FHD IPS, Intel Core i3-1315U, 8Gb, 256Gb SSD, no OS, серый (82X700D9UE) - по цене 49860 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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