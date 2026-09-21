Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый
Для кого и под какие задачи
HP ProBook 440 G10 - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на профессионалов, которым важны надежность, производительность и мобильность. Эта модель отлично подходит для работы с документами, презентациями, многозадачной офисной деятельности и частых командировок. Благодаря процессору Intel Core i7 последнего поколения ноутбук уверенно справляется с бизнес-приложениями, видеоконференциями и анализом данных в Excel.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор Intel Core i7-1355U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддержкой 12 потоков. Встроенная графика Intel Iris Xe обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, веб-браузинга и базового редактирования фото. Такая конфигурация позволяет комфортно работать с десятками вкладок браузера, редактировать документы и проводить видеоконференции без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях или на улице. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и таблицами по сравнению с традиционными 16:9 экранами.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для большинства офисных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. Быстрый NVMe SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений. ProBook 440 G10 поддерживает возможность расширения как оперативной памяти, так и системы хранения, что позволяет увеличить производительность при необходимости.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен из алюминия, что обеспечивает надежность конструкции при массе около 1.38 кг. Система охлаждения оптимизирована для бизнес-задач и работает тихо в повседневных сценариях использования. Энергоэффективная платформа в сочетании с емкой батареей обеспечивает длительную автономную работу, позволяя трудиться целый день без подзарядки при типичных офисных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен всеми необходимыми для бизнес-пользователя портами, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, классические USB Type-A, HDMI и сетевой разъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные функции безопасности и управления. Клавиатура с подсветкой и качественный тачпад делают работу комфортной в любых условиях освещения.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что 8 ГБ оперативной памяти могут оказаться недостаточными для работы с большими наборами данных или сложными проектами - рекомендуется рассмотреть апгрейд до 16 ГБ. Встроенная графика имеет ограничения в работе с ресурсоемкими графическими приложениями. Для тех, кто работает преимущественно с офисными задачами, видеоконференциями и веб-приложениями, эта модель станет надежным бизнес-инструментом с оптимальным балансом производительности и мобильности.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
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Для кого и под какие задачи
HP ProBook 440 G10 - современный бизнес-ноутбук, ориентированный на профессионалов, которым важны надежность, производительность и мобильность. Эта модель отлично подходит для работы с документами, презентациями, многозадачной офисной деятельности и частых командировок. Благодаря процессору Intel Core i7 последнего поколения ноутбук уверенно справляется с бизнес-приложениями, видеоконференциями и анализом данных в Excel.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор Intel Core i7-1355U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддержкой 12 потоков. Встроенная графика Intel Iris Xe обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, веб-браузинга и базового редактирования фото. Такая конфигурация позволяет комфортно работать с десятками вкладок браузера, редактировать документы и проводить видеоконференции без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях или на улице. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и таблицами по сравнению с традиционными 16:9 экранами.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для большинства офисных задач и работы с несколькими приложениями одновременно. Быстрый NVMe SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений. ProBook 440 G10 поддерживает возможность расширения как оперативной памяти, так и системы хранения, что позволяет увеличить производительность при необходимости.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен из алюминия, что обеспечивает надежность конструкции при массе около 1.38 кг. Система охлаждения оптимизирована для бизнес-задач и работает тихо в повседневных сценариях использования. Энергоэффективная платформа в сочетании с емкой батареей обеспечивает длительную автономную работу, позволяя трудиться целый день без подзарядки при типичных офисных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен всеми необходимыми для бизнес-пользователя портами, включая USB Type-C с поддержкой DisplayPort, классические USB Type-A, HDMI и сетевой разъем. Поддержка современных стандартов Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные функции безопасности и управления. Клавиатура с подсветкой и качественный тачпад делают работу комфортной в любых условиях освещения.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что 8 ГБ оперативной памяти могут оказаться недостаточными для работы с большими наборами данных или сложными проектами - рекомендуется рассмотреть апгрейд до 16 ГБ. Встроенная графика имеет ограничения в работе с ресурсоемкими графическими приложениями. Для тех, кто работает преимущественно с офисными задачами, видеоконференциями и веб-приложениями, эта модель станет надежным бизнес-инструментом с оптимальным балансом производительности и мобильности.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 440 G10 14" WUXGA IPS, Intel Core i7-1355U, 8Gb, 512Gb SSD, Win11 Pro (RUS), серебристый