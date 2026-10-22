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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT)

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Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 8
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 9
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 10
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 880 руб. 
Начислим 1151 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713650
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT)
71 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
210H
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип жесткого диска
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Встроенный кард-ридер
да
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип батарей
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Втч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х29х8
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT)

Lenovo ThinkBook 14 Gen 8 создан для современного бизнеса и продвинутых пользователей, обеспечивая высокую производительность благодаря процессору Intel Core. Мощные вычислительные возможности помогают справляться со сложными задачами, а интеллектуальные функции повышают энергоэффективность при высокой нагрузке. Легкий и компактный ThinkBook 14 Gen 8 идеально подходит для работы в любых условиях. Алюминиевый корпус делает его надежным и долговечным, а ультратонкие рамки увеличивают полезную площадь экрана для максимального комфорта при работе и развлечениях. 14-дюймовый дисплей с точной цветопередачей и различными вариантами экранов обеспечивает четкое и яркое изображение. Dolby Audio улучшает качество звука, создавая глубокое и насыщенное звучание. Кроме того, сертификация T?V Eyesafe снижает нагрузку на глаза при длительной работе. Продуманная эргономика клавиатуры, включая специальную клавишу Copilot для быстрого доступа к ИИ-ассистенту, делает работу комфортной и продуктивной. Защита от случайных разливов повышает долговечность устройства. А сертификация ENERGY STAR 9.0 снижает энергопотребление, помогая оптимизировать затраты на эксплуатацию. Быстрая память и емкое хранилище обеспечивают плавную работу даже с тяжелыми проектами. Разнообразие портов упрощает передачу файлов и подключение внешних дисплеев. Современные технологии шумоподавления улучшают онлайн-общение, убирая посторонние звуки. Ваши данные под надежной защитой: модуль fTPM шифрует конфиденциальную информацию, а опциональный сканер отпечатков пальцев в кнопке питания обеспечивает моментальную и безопасную аутентификацию. Встроенная шторка веб-камеры добавляет дополнительный уровень конфиденциальности.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
210H
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип жесткого диска
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Встроенный кард-ридер
да
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип батарей
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Втч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo ThinkBook 14 Gen 8 создан для современного бизнеса и продвинутых пользователей, обеспечивая высокую производительность благодаря процессору Intel Core. Мощные вычислительные возможности помогают справляться со сложными задачами, а интеллектуальные функции повышают энергоэффективность при высокой нагрузке. Легкий и компактный ThinkBook 14 Gen 8 идеально подходит для работы в любых условиях. Алюминиевый корпус делает его надежным и долговечным, а ультратонкие рамки увеличивают полезную площадь экрана для максимального комфорта при работе и развлечениях. 14-дюймовый дисплей с точной цветопередачей и различными вариантами экранов обеспечивает четкое и яркое изображение. Dolby Audio улучшает качество звука, создавая глубокое и насыщенное звучание. Кроме того, сертификация T?V Eyesafe снижает нагрузку на глаза при длительной работе. Продуманная эргономика клавиатуры, включая специальную клавишу Copilot для быстрого доступа к ИИ-ассистенту, делает работу комфортной и продуктивной. Защита от случайных разливов повышает долговечность устройства. А сертификация ENERGY STAR 9.0 снижает энергопотребление, помогая оптимизировать затраты на эксплуатацию. Быстрая память и емкое хранилище обеспечивают плавную работу даже с тяжелыми проектами. Разнообразие портов упрощает передачу файлов и подключение внешних дисплеев. Современные технологии шумоподавления улучшают онлайн-общение, убирая посторонние звуки. Ваши данные под надежной защитой: модуль fTPM шифрует конфиденциальную информацию, а опциональный сканер отпечатков пальцев в кнопке питания обеспечивает моментальную и безопасную аутентификацию. Встроенная шторка веб-камеры добавляет дополнительный уровень конфиденциальности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 G8 IRL Arctic Grey (21SG008KRT) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 71880 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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