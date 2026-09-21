Описание товара Ноутбук Honor MagicBook X14 Plus 2025 FRB-X 14", 1920х1200, Intel Core 5 220H 2700MHz, 16GB, 512GB SSD, Intel Graphics, Windows 11 Home Space Gray (5301ALWC)

? Дизайн ноутбука практически идентичен модели 2024 года, за исключением незначительных деталей. Он сохранил алюминиевый корпус, что является плюсом для бюджетного сегмента, а также скругленные торцы и минималистичный стиль. Доступен только в сером цвете. ? Хотя клавиатура внешне осталась такой же, в ней проведены важные улучшения. Тактильный отклик стал более выраженным, обеспечивая комфортную обратную связь, а прочность клавиш увеличилась - по заявлению производителя, они выдерживают до 5 миллионов нажатий. Тачпад среднего размера, срабатывает плавно и без характерного шума, который встречается в недорогих моделях. ? Аккумулятор на 60 Втч обеспечивает 11 часов работы в офисном режиме. Для увеличения автономности стоит регулировать энергопотребление: например, установить яркость на уровне 70% от максимума (чего вполне хватает для помещений) и использовать «сбалансированный» режим производительности. Тем не менее, поддержка зарядки через USB-C и комплектный 65-ваттный GaN-адаптер позволяют не беспокоиться о заряде, обеспечивая быстрое восполнение энергии. ? OS Turbo 3.0 Увеличение мощности, когда это потребуется, анализ и оптимизация процессов для увеличения автономности ультрабука с использованием ИИ. ? PC Device Clone Позволяет обеспечить эффективную и безопасную передачу файлов с любого другого ноутбука* на HONOR MagicBook X Series со скоростью до 90 МБ/сек без проводов. *Windows 7/10/11 64 bit ? HONOR Share HONOR Share позволит пользователю быстро и легко передавать файлы с HONOR MagicBook X Series на другие устройства без проводов. ? HONOR Magic-link Объединяй ноутбук и смартфон в одно целое, одновременно используя рабочее пространство ноутбука и смартфона и управляя мышью на всех экранах. Продолжай работу на любом устройстве без траты времени на сложный перенос данных, т.к. с Magic-link это можно сделать простым переносом файла из одного рабочего пространства в другое.