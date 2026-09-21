Top.Mail.Ru
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 1
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 2
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 3
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 4
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 5
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 6
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 7
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 8
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 9
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
ASUS X
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 1
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 2
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 3
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 4
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 5
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 6
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 7
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 8
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 9
  • Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 240 руб. 
Начислим 1060 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713634
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80)
66 240 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS X
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х31х8
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80)

Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) – стильный и производительный 15.6-дюймовый ноутбук в элегантном серебристом корпусе, сочетающий в себе современный дизайн и практичную функциональность. Идеальный баланс мощности и мобильности для работы, учебы и развлечений. Утонченный корпус с матовой поверхностью выглядит премиально и устойчив к повседневным воздействиям.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ASUS X
Операционная система
DOS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) – стильный и производительный 15.6-дюймовый ноутбук в элегантном серебристом корпусе, сочетающий в себе современный дизайн и практичную функциональность. Идеальный баланс мощности и мобильности для работы, учебы и развлечений. Утонченный корпус с матовой поверхностью выглядит премиально и устойчив к повседневным воздействиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук ASUS Vivobook 15 X1504VA-BQ591 Cool Silver (90NB13Y2-M00X80) - по цене 66240 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...