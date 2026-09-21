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Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0)

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Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 1
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 2
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 3
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 4
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 5
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 6
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 7
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 8
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 9
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 10
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 11
Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 1
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 2
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 3
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 4
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 5
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 6
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 7
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 8
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 9
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 10
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 11
  • Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
274 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713623
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0)

Для кого и под какие задачи

ASUS ROG Strix G18 представляет собой мощный игровой ноутбук с внушительным 18-дюймовым экраном, ориентированный на заядлых геймеров и создателей контента. Эта модель отлично подходит для современных требовательных игр с максимальными настройками графики, стриминга, работы с видеомонтажом и 3D-графикой. Благодаря топовым комплектующим ноутбук легко справляется с многозадачностью и тяжелыми профессиональными приложениями.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе лежит производительный процессор Intel Core 13-го поколения, дополненный мощной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070. Такая конфигурация обеспечивает высокую частоту кадров в современных играх на максимальных настройках и ray tracing, а также ускоряет рендеринг в профессиональных приложениях благодаря поддержке NVIDIA CUDA. Связка CPU и GPU позволяет комфортно работать с несколькими мониторами и держать открытыми десятки вкладок браузера без потери производительности.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ (2560?1600) и частотой обновления 165 Гц обеспечивает плавный геймплей и отличную детализацию изображения. Матрица предлагает широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно как для игр, так и для работы с графикой. Антибликовое покрытие позволяет комфортно использовать ноутбук при ярком освещении, а большая диагональ дает достаточно рабочего пространства для продуктивной работы.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен быстрой оперативной памятью DDR5 и высокоскоростным NVMe SSD-накопителем, что обеспечивает мгновенную загрузку системы и быстрый запуск игр. Конфигурация позволяет хранить большую библиотеку игр и рабочих файлов, а также легко справляется с кэшированием данных при работе с тяжелыми проектами в Adobe Premiere или After Effects.

Корпус, охлаждение и автономность

Система охлаждения ROG Intelligent Cooling включает несколько тепловых трубок и вентиляторов для эффективного отвода тепла от мощных компонентов. Металлический корпус обеспечивает надежность конструкции, хотя большой экран делает ноутбук довольно габаритным для ежедневной переноски. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы в офисных задачах, но для игр рекомендуется использовать подключение к сети.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов, сетевым разъемом для стабильного онлайн-гейминга. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi 6 и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. RGB-подсветка клавиатуры с настраиваемыми эффектами добавляет игровой атмосферы, а качественная веб-камера подходит для стриминга и видеоконференций.

Важные нюансы перед покупкой

Стоит учитывать, что это производительный игровой ноутбук с соответствующим весом и габаритами, не предназначенный для частых перемещений. Под нагрузкой система охлаждения может быть довольно шумной, что типично для мощных игровых машин. Рекомендуется использовать наушники во время игровых сессий. Модель оптимальна для геймеров, стримеров и контент-мейкеров, которым важна высокая производительность и качественный большой экран, но тем, кто ищет мобильное решение для работы, стоит присмотреться к более компактным альтернативам.

Отзывы о товаре Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

ASUS ROG Strix G18 представляет собой мощный игровой ноутбук с внушительным 18-дюймовым экраном, ориентированный на заядлых геймеров и создателей контента. Эта модель отлично подходит для современных требовательных игр с максимальными настройками графики, стриминга, работы с видеомонтажом и 3D-графикой. Благодаря топовым комплектующим ноутбук легко справляется с многозадачностью и тяжелыми профессиональными приложениями.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе лежит производительный процессор Intel Core 13-го поколения, дополненный мощной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070. Такая конфигурация обеспечивает высокую частоту кадров в современных играх на максимальных настройках и ray tracing, а также ускоряет рендеринг в профессиональных приложениях благодаря поддержке NVIDIA CUDA. Связка CPU и GPU позволяет комфортно работать с несколькими мониторами и держать открытыми десятки вкладок браузера без потери производительности.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением QHD+ (2560?1600) и частотой обновления 165 Гц обеспечивает плавный геймплей и отличную детализацию изображения. Матрица предлагает широкие углы обзора и достойную цветопередачу, что важно как для игр, так и для работы с графикой. Антибликовое покрытие позволяет комфортно использовать ноутбук при ярком освещении, а большая диагональ дает достаточно рабочего пространства для продуктивной работы.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен быстрой оперативной памятью DDR5 и высокоскоростным NVMe SSD-накопителем, что обеспечивает мгновенную загрузку системы и быстрый запуск игр. Конфигурация позволяет хранить большую библиотеку игр и рабочих файлов, а также легко справляется с кэшированием данных при работе с тяжелыми проектами в Adobe Premiere или After Effects.

Корпус, охлаждение и автономность

Система охлаждения ROG Intelligent Cooling включает несколько тепловых трубок и вентиляторов для эффективного отвода тепла от мощных компонентов. Металлический корпус обеспечивает надежность конструкции, хотя большой экран делает ноутбук довольно габаритным для ежедневной переноски. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы в офисных задачах, но для игр рекомендуется использовать подключение к сети.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов, сетевым разъемом для стабильного онлайн-гейминга. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi 6 и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. RGB-подсветка клавиатуры с настраиваемыми эффектами добавляет игровой атмосферы, а качественная веб-камера подходит для стриминга и видеоконференций.

Важные нюансы перед покупкой

Стоит учитывать, что это производительный игровой ноутбук с соответствующим весом и габаритами, не предназначенный для частых перемещений. Под нагрузкой система охлаждения может быть довольно шумной, что типично для мощных игровых машин. Рекомендуется использовать наушники во время игровых сессий. Модель оптимальна для геймеров, стримеров и контент-мейкеров, которым важна высокая производительность и качественный большой экран, но тем, кто ищет мобильное решение для работы, стоит присмотреться к более компактным альтернативам.

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Ноутбук ASUS ROG Strix G18 G815LW-S9014 Eclipse Gray (90NR0LC1-M000F0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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