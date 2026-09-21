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Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6",IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6",IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004)

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Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6&quot;,IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004) - фото 1
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6&quot;,IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004) - фото 2
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6&quot;,IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004) - фото 3
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6&quot;,IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004) - фото 4
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6&quot;,IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004) - фото 5
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6&quot;,IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004) - фото 6
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6&quot;,IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004) - фото 7
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6&quot;,IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6&quot;,IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004) - фото 1
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6&quot;,IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004) - фото 2
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6&quot;,IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004) - фото 3
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6&quot;,IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004) - фото 4
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6&quot;,IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004) - фото 5
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6&quot;,IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004) - фото 6
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6&quot;,IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004) - фото 7
  • Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6&quot;,IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713605
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6",IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004)

Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6",IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004)

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6",IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
ACER Nitro V 15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 4050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6",IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Nitro V 15 ANV15-52-77M6 Corei7-13620H,16Gb,SSD1Tb,RTX4050 6Gb,15.6",IPS,FHD,NoOS,Black (NH.QV2CD.004) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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