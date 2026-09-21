Top.Mail.Ru
Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14",IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14",IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) - фото 1
Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) - фото 2
Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) - фото 3
Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) - фото 4
Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) - фото 5
Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) - фото 6
Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) - фото 7
Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) - фото 8
Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Honor MagicBook
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) - фото 1
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) - фото 2
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) - фото 3
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) - фото 4
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) - фото 5
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) - фото 6
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) - фото 7
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) - фото 8
  • Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14&quot;,IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713601
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Honor MagicBook
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.17

Описание товара Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14",IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW)

Для кого и под какие задачи

HONOR MagicBook X 14 - современный универсальный ноутбук, ориентированный на продуктивную работу и учебу. Сбалансированная конфигурация с производительным процессором Intel Core i5 двенадцатого поколения и 16 ГБ оперативной памяти отлично справляется с офисными программами, браузером с множеством вкладок и легкой обработкой фото. Компактный 14-дюймовый форм-фактор делает устройство особенно привлекательным для студентов, офисных работников и всех, кто часто носит ноутбук с собой.

Процессор, видеокарта и производительность

Четырехъядерный процессор Intel Core i5-12450H обеспечивает уверенную производительность в повседневных задачах благодаря современной архитектуре Alder Lake. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями и воспроизведением медиаконтента, хотя для серьезных игр или профессиональной работы с графикой её возможностей недостаточно. Связка процессора с быстрой оперативной памятью позволяет комфортно работать в многозадачном режиме с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и легкими творческими программами.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Пропорции 16:10 дают больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами по сравнению с традиционным форматом 16:9. Матрица IPS гарантирует точную цветопередачу и стабильность изображения под разными углами, что важно при длительной работе с текстом и таблицами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы с множеством приложений одновременно. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. При необходимости хранить больше данных рекомендуется использовать внешние накопители или облачные сервисы.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный металлический корпус отличается премиальным внешним видом и хорошей прочностью. Продуманная система охлаждения эффективно отводит тепло от процессора, поддерживая стабильную производительность без чрезмерного шума. Ноутбук достаточно тонкий и легкий для ежедневного ношения в рюкзаке или сумке, что особенно оценят мобильные пользователи. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированными компонентами обеспечивает длительную автономную работу.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает всё необходимое для повседневного использования, включая USB Type-A и Type-C для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой повышает удобство работы в условиях недостаточного освещения. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что встроенная графика ограничивает возможности в играх и профессиональных графических приложениях. Для тех, кто планирует работать с видеомонтажом или современными играми, лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. Также следует заложить в бюджет покупку и установку операционной системы, если нет опыта работы с бесплатными альтернативами. В целом, это отличный выбор для повседневной работы, учебы и развлечений, особенно если важны компактность, автономность и достаточная производительность для офисных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14",IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HONOR
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Honor MagicBook
Трансформер
Нет
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
2
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
42 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

HONOR MagicBook X 14 - современный универсальный ноутбук, ориентированный на продуктивную работу и учебу. Сбалансированная конфигурация с производительным процессором Intel Core i5 двенадцатого поколения и 16 ГБ оперативной памяти отлично справляется с офисными программами, браузером с множеством вкладок и легкой обработкой фото. Компактный 14-дюймовый форм-фактор делает устройство особенно привлекательным для студентов, офисных работников и всех, кто часто носит ноутбук с собой.

Процессор, видеокарта и производительность

Четырехъядерный процессор Intel Core i5-12450H обеспечивает уверенную производительность в повседневных задачах благодаря современной архитектуре Alder Lake. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями и воспроизведением медиаконтента, хотя для серьезных игр или профессиональной работы с графикой её возможностей недостаточно. Связка процессора с быстрой оперативной памятью позволяет комфортно работать в многозадачном режиме с десятками вкладок браузера, офисными приложениями и легкими творческими программами.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Пропорции 16:10 дают больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами по сравнению с традиционным форматом 16:9. Матрица IPS гарантирует точную цветопередачу и стабильность изображения под разными углами, что важно при длительной работе с текстом и таблицами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы с множеством приложений одновременно. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. При необходимости хранить больше данных рекомендуется использовать внешние накопители или облачные сервисы.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный металлический корпус отличается премиальным внешним видом и хорошей прочностью. Продуманная система охлаждения эффективно отводит тепло от процессора, поддерживая стабильную производительность без чрезмерного шума. Ноутбук достаточно тонкий и легкий для ежедневного ношения в рюкзаке или сумке, что особенно оценят мобильные пользователи. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированными компонентами обеспечивает длительную автономную работу.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает всё необходимое для повседневного использования, включая USB Type-A и Type-C для подключения периферии, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Клавиатура с подсветкой повышает удобство работы в условиях недостаточного освещения. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что встроенная графика ограничивает возможности в играх и профессиональных графических приложениях. Для тех, кто планирует работать с видеомонтажом или современными играми, лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. Также следует заложить в бюджет покупку и установку операционной системы, если нет опыта работы с бесплатными альтернативами. В целом, это отличный выбор для повседневной работы, учебы и развлечений, особенно если важны компактность, автономность и достаточная производительность для офисных задач.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HONOR MagicBook X 14 Corei5-12450H,16Gb,SSD512Gb,14",IPS,WUXGA,NoOS,Grey (5301ALWW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...