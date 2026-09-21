Описание товара Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14",OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008)

Для кого и под какие задачи

Acer Swift Go 14 AI - современный ультрабук премиум-класса, созданный для мобильных профессионалов, которым важны компактность, автономность и высокая производительность. Ноутбук отлично подойдет для работы с документами, многозадачности в браузере, легкой обработки фото и видео, а также комфортного просмотра контента благодаря качественному OLED-экрану. Модель особенно привлекательна для тех, кто часто работает в поездках или кафе и ценит сочетание портативности с возможностями искусственного интеллекта нового процессора Intel.

Процессор, видеокарта и производительность

Сердце ноутбука - инновационный процессор Intel Core Ultra 7 256V с поддержкой технологий искусственного интеллекта и встроенным нейронным процессором NPU. Этот чип обеспечивает высокую производительность в повседневных задачах при отличной энергоэффективности. Встроенная графика Intel Arc способна справиться с базовым редактированием фото и видео, а также запуском нетребовательных игр. Связка современного процессора с 16 ГБ оперативной памяти гарантирует плавную работу в многозадачном режиме.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Экран отлично подходит для работы с текстом, просмотра фильмов и базовой обработки фото благодаря 100% охвату цветового пространства DCI-P3. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами по сравнению с традиционным 16:9.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с большим количеством приложений и браузерных вкладок. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, фотографий и видео. Такая конфигурация памяти оптимальна для большинства пользователей и не потребует срочного апгрейда.

Корпус, охлаждение и автономность

Тонкий металлический корпус в синем цвете сочетает премиальный внешний вид с высокой прочностью. Благодаря компактным размерам и небольшому весу ноутбук удобно носить с собой ежедневно. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором Intel Core Ultra, обеспечивая низкий уровень шума в повседневных задачах. Энергоэффективная платформа в сочетании с OLED-экраном позволяет рассчитывать на длительное время автономной работы.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, что позволяет подключать внешние мониторы и быструю периферию. Присутствуют классические USB Type-A для совместимости со старыми устройствами. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное подключение. Качественная веб-камера с поддержкой Full HD и технологией шумоподавления делает видеозвонки более комфортными. Клавиатура имеет подсветку для удобной работы в темноте.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. OLED-экран, хотя и обеспечивает отличное качество изображения, может быть подвержен выгоранию при длительном отображении статичных элементов. Производительности встроенной графики может не хватить для серьезных задач по обработке видео или современных игр. Модель идеально подойдет тем, кто ищет премиальный ультрабук для работы и развлечений с акцентом на портативность и качество экрана.