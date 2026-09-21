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Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14",OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14",OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008)

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Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 1
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 2
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 3
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 4
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 5
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 6
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 7
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 8
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 9
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 10
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 11
Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 1
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 2
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 3
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 4
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 5
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 6
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 7
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 8
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 9
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 10
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 11
  • Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14&quot;,OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713589
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
Вт*час: 65
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14",OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008)

Для кого и под какие задачи

Acer Swift Go 14 AI - современный ультрабук премиум-класса, созданный для мобильных профессионалов, которым важны компактность, автономность и высокая производительность. Ноутбук отлично подойдет для работы с документами, многозадачности в браузере, легкой обработки фото и видео, а также комфортного просмотра контента благодаря качественному OLED-экрану. Модель особенно привлекательна для тех, кто часто работает в поездках или кафе и ценит сочетание портативности с возможностями искусственного интеллекта нового процессора Intel.

Процессор, видеокарта и производительность

Сердце ноутбука - инновационный процессор Intel Core Ultra 7 256V с поддержкой технологий искусственного интеллекта и встроенным нейронным процессором NPU. Этот чип обеспечивает высокую производительность в повседневных задачах при отличной энергоэффективности. Встроенная графика Intel Arc способна справиться с базовым редактированием фото и видео, а также запуском нетребовательных игр. Связка современного процессора с 16 ГБ оперативной памяти гарантирует плавную работу в многозадачном режиме.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Экран отлично подходит для работы с текстом, просмотра фильмов и базовой обработки фото благодаря 100% охвату цветового пространства DCI-P3. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами по сравнению с традиционным 16:9.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с большим количеством приложений и браузерных вкладок. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, фотографий и видео. Такая конфигурация памяти оптимальна для большинства пользователей и не потребует срочного апгрейда.

Корпус, охлаждение и автономность

Тонкий металлический корпус в синем цвете сочетает премиальный внешний вид с высокой прочностью. Благодаря компактным размерам и небольшому весу ноутбук удобно носить с собой ежедневно. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором Intel Core Ultra, обеспечивая низкий уровень шума в повседневных задачах. Энергоэффективная платформа в сочетании с OLED-экраном позволяет рассчитывать на длительное время автономной работы.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, что позволяет подключать внешние мониторы и быструю периферию. Присутствуют классические USB Type-A для совместимости со старыми устройствами. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное подключение. Качественная веб-камера с поддержкой Full HD и технологией шумоподавления делает видеозвонки более комфортными. Клавиатура имеет подсветку для удобной работы в темноте.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. OLED-экран, хотя и обеспечивает отличное качество изображения, может быть подвержен выгоранию при длительном отображении статичных элементов. Производительности встроенной графики может не хватить для серьезных задач по обработке видео или современных игр. Модель идеально подойдет тем, кто ищет премиальный ультрабук для работы и развлечений с акцентом на портативность и качество экрана.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14",OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
256V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
Вт*час: 65
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Acer Swift Go 14 AI - современный ультрабук премиум-класса, созданный для мобильных профессионалов, которым важны компактность, автономность и высокая производительность. Ноутбук отлично подойдет для работы с документами, многозадачности в браузере, легкой обработки фото и видео, а также комфортного просмотра контента благодаря качественному OLED-экрану. Модель особенно привлекательна для тех, кто часто работает в поездках или кафе и ценит сочетание портативности с возможностями искусственного интеллекта нового процессора Intel.

Процессор, видеокарта и производительность

Сердце ноутбука - инновационный процессор Intel Core Ultra 7 256V с поддержкой технологий искусственного интеллекта и встроенным нейронным процессором NPU. Этот чип обеспечивает высокую производительность в повседневных задачах при отличной энергоэффективности. Встроенная графика Intel Arc способна справиться с базовым редактированием фото и видео, а также запуском нетребовательных игр. Связка современного процессора с 16 ГБ оперативной памяти гарантирует плавную работу в многозадачном режиме.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Экран отлично подходит для работы с текстом, просмотра фильмов и базовой обработки фото благодаря 100% охвату цветового пространства DCI-P3. Соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами по сравнению с традиционным 16:9.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с большим количеством приложений и браузерных вкладок. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения рабочих файлов, фотографий и видео. Такая конфигурация памяти оптимальна для большинства пользователей и не потребует срочного апгрейда.

Корпус, охлаждение и автономность

Тонкий металлический корпус в синем цвете сочетает премиальный внешний вид с высокой прочностью. Благодаря компактным размерам и небольшому весу ноутбук удобно носить с собой ежедневно. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором Intel Core Ultra, обеспечивая низкий уровень шума в повседневных задачах. Энергоэффективная платформа в сочетании с OLED-экраном позволяет рассчитывать на длительное время автономной работы.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, что позволяет подключать внешние мониторы и быструю периферию. Присутствуют классические USB Type-A для совместимости со старыми устройствами. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное подключение. Качественная веб-камера с поддержкой Full HD и технологией шумоподавления делает видеозвонки более комфортными. Клавиатура имеет подсветку для удобной работы в темноте.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. OLED-экран, хотя и обеспечивает отличное качество изображения, может быть подвержен выгоранию при длительном отображении статичных элементов. Производительности встроенной графики может не хватить для серьезных задач по обработке видео или современных игр. Модель идеально подойдет тем, кто ищет премиальный ультрабук для работы и развлечений с акцентом на портативность и качество экрана.

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Отзывы


Ноутбук Acer Swift Go 14 AI SFG14-75-77RL CoreUltra 7 256V,16Gb,SSD1Tb,14",OLED,WUXGA,NoOS,Blue (NX.JNBCD.008) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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