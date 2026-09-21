Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04)
Для кого и под какие задачи
Digma Pro Fortis M - универсальный рабочий ноутбук, ориентированный на офисных специалистов, фрилансеров и тех, кто ищет надежное устройство для продуктивной работы. Конфигурация с процессором Intel Core i7 и 16 ГБ памяти отлично справляется с многозадачностью, работой в офисных приложениях, браузере с множеством вкладок и легкой обработкой фото. Это хороший выбор для удаленной работы, учебы или домашнего использования, где требуется баланс производительности и функциональности.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука - энергоэффективный процессор Intel Core i7-1255U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и 12 потоками, обеспечивающий высокую производительность в повседневных задачах. Встроенная графика Intel Iris Xe способна справиться с базовым редактированием фото и видео, воспроизведением 4K-контента и даже некоторыми нетребовательными играми на средних настройках. Связка процессора и видеоядра оптимальна для работы с документами, таблицами и презентациями, а также для комфортного веб-серфинга.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица подходит для длительной работы с текстом, просмотра видео и базовых задач с графикой. IPS-технология гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр контента под любым углом, что важно при ежедневной работе.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ с интерфейсом NVMe гарантирует быструю загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. Такой объем хранилища оптимален для большинства пользователей, не работающих с очень большими файлами.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в деловом сером цвете и отличается практичностью. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, сохраняя комфортный уровень шума. Относительно компактные размеры и умеренный вес позволяют при необходимости брать ноутбук с собой на встречи или работать в кафе. Энергоэффективный процессор U-серии способствует достойной автономности в офисных сценариях использования.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы, включая инструменты безопасности и управления. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограничения в ресурсоемких задачах и современных играх. Для работы с профессиональным софтом или gaming может потребоваться модель с дискретной видеокартой. Рекомендуется проверить яркость экрана в магазине, если планируется частная работа при ярком освещении или на улице. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет производительное устройство для работы с документами, презентациями и веб-приложениями, ценит автономность и не планирует использовать ресурсоемкие программы или играть в требовательные игры.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 51 200 руб.12800 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5031W Ryzen 5 40 8Gb SSD51...
-
В наличииЦена 51 520 руб.12880 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ224 Core 5 320 8Gb SSD512Gb I...
-
В наличииЦена 52 310 руб.13078 руб. в СплитНоутбук Infinix Inbook Y3 Max YL61A5 Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb...
-
В наличииЦена 52 470 руб.13118 руб. в СплитНоутбук HP 255R G10 Ryzen 5 7535U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graph...
-
В наличииЦена 55 550 руб.13888 руб. в СплитAcer Aspire Lite AL17-31P-3498 [NX.DDVCD.001] Silver 17.3" {FHD ...
-
В наличииЦена 56 740 руб.14185 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" {FHD TN i5-13420H/8Gb/512Gb SSD ...
-
В наличииЦена 59 110 руб.14778 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ4328 Ryzen 5 40 16Gb SSD51...
-
В наличииЦена 59 290 руб.14823 руб. в СплитНоутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 Intel Core i5-13420H/8Gb/5...
-
В наличииЦена 61 650 руб.15413 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512BDD Core 5 210H 8Gb SS...
-
В наличииЦена 61 650 руб.15413 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 12...
-
В наличииЦена 62 450 руб.15613 руб. в СплитLenovo ThinkBook 16 G8 IRL [21SH002RGP] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 16" {WU...
-
В наличииЦена 62 680 руб.15670 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite 16 AL16-54P-586N Intel Core i5-1334U/16...
Для кого и под какие задачи
Digma Pro Fortis M - универсальный рабочий ноутбук, ориентированный на офисных специалистов, фрилансеров и тех, кто ищет надежное устройство для продуктивной работы. Конфигурация с процессором Intel Core i7 и 16 ГБ памяти отлично справляется с многозадачностью, работой в офисных приложениях, браузере с множеством вкладок и легкой обработкой фото. Это хороший выбор для удаленной работы, учебы или домашнего использования, где требуется баланс производительности и функциональности.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука - энергоэффективный процессор Intel Core i7-1255U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и 12 потоками, обеспечивающий высокую производительность в повседневных задачах. Встроенная графика Intel Iris Xe способна справиться с базовым редактированием фото и видео, воспроизведением 4K-контента и даже некоторыми нетребовательными играми на средних настройках. Связка процессора и видеоядра оптимальна для работы с документами, таблицами и презентациями, а также для комфортного веб-серфинга.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица подходит для длительной работы с текстом, просмотра видео и базовых задач с графикой. IPS-технология гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр контента под любым углом, что важно при ежедневной работе.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ с интерфейсом NVMe гарантирует быструю загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. Такой объем хранилища оптимален для большинства пользователей, не работающих с очень большими файлами.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в деловом сером цвете и отличается практичностью. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, сохраняя комфортный уровень шума. Относительно компактные размеры и умеренный вес позволяют при необходимости брать ноутбук с собой на встречи или работать в кафе. Энергоэффективный процессор U-серии способствует достойной автономности в офисных сценариях использования.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы, включая инструменты безопасности и управления. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограничения в ресурсоемких задачах и современных играх. Для работы с профессиональным софтом или gaming может потребоваться модель с дискретной видеокартой. Рекомендуется проверить яркость экрана в магазине, если планируется частная работа при ярком освещении или на улице. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет производительное устройство для работы с документами, презентациями и веб-приложениями, ценит автономность и не планирует использовать ресурсоемкие программы или играть в требовательные игры.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04)