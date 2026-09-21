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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04)

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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 1
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 2
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 3
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 4
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 5
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 6
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 7
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 8
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 9
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 10
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 11
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 12
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 13
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 14
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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 18
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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 2
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 3
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 4
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 5
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 6
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 7
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 8
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 9
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 10
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 11
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 12
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 13
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 14
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 15
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 16
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 17
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 18
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 19
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 20
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 21
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 22
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 23
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713580
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
1255U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04)

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M - универсальный рабочий ноутбук, ориентированный на офисных специалистов, фрилансеров и тех, кто ищет надежное устройство для продуктивной работы. Конфигурация с процессором Intel Core i7 и 16 ГБ памяти отлично справляется с многозадачностью, работой в офисных приложениях, браузере с множеством вкладок и легкой обработкой фото. Это хороший выбор для удаленной работы, учебы или домашнего использования, где требуется баланс производительности и функциональности.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука - энергоэффективный процессор Intel Core i7-1255U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и 12 потоками, обеспечивающий высокую производительность в повседневных задачах. Встроенная графика Intel Iris Xe способна справиться с базовым редактированием фото и видео, воспроизведением 4K-контента и даже некоторыми нетребовательными играми на средних настройках. Связка процессора и видеоядра оптимальна для работы с документами, таблицами и презентациями, а также для комфортного веб-серфинга.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица подходит для длительной работы с текстом, просмотра видео и базовых задач с графикой. IPS-технология гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр контента под любым углом, что важно при ежедневной работе.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ с интерфейсом NVMe гарантирует быструю загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. Такой объем хранилища оптимален для большинства пользователей, не работающих с очень большими файлами.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в деловом сером цвете и отличается практичностью. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, сохраняя комфортный уровень шума. Относительно компактные размеры и умеренный вес позволяют при необходимости брать ноутбук с собой на встречи или работать в кафе. Энергоэффективный процессор U-серии способствует достойной автономности в офисных сценариях использования.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы, включая инструменты безопасности и управления. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограничения в ресурсоемких задачах и современных играх. Для работы с профессиональным софтом или gaming может потребоваться модель с дискретной видеокартой. Рекомендуется проверить яркость экрана в магазине, если планируется частная работа при ярком освещении или на улице. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет производительное устройство для работы с документами, презентациями и веб-приложениями, ценит автономность и не планирует использовать ресурсоемкие программы или играть в требовательные игры.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
1255U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M - универсальный рабочий ноутбук, ориентированный на офисных специалистов, фрилансеров и тех, кто ищет надежное устройство для продуктивной работы. Конфигурация с процессором Intel Core i7 и 16 ГБ памяти отлично справляется с многозадачностью, работой в офисных приложениях, браузере с множеством вкладок и легкой обработкой фото. Это хороший выбор для удаленной работы, учебы или домашнего использования, где требуется баланс производительности и функциональности.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука - энергоэффективный процессор Intel Core i7-1255U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и 12 потоками, обеспечивающий высокую производительность в повседневных задачах. Встроенная графика Intel Iris Xe способна справиться с базовым редактированием фото и видео, воспроизведением 4K-контента и даже некоторыми нетребовательными играми на средних настройках. Связка процессора и видеоядра оптимальна для работы с документами, таблицами и презентациями, а также для комфортного веб-серфинга.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица подходит для длительной работы с текстом, просмотра видео и базовых задач с графикой. IPS-технология гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр контента под любым углом, что важно при ежедневной работе.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ с интерфейсом NVMe гарантирует быструю загрузку системы и программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента. Такой объем хранилища оптимален для большинства пользователей, не работающих с очень большими файлами.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в деловом сером цвете и отличается практичностью. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, сохраняя комфортный уровень шума. Относительно компактные размеры и умеренный вес позволяют при необходимости брать ноутбук с собой на встречи или работать в кафе. Энергоэффективный процессор U-серии способствует достойной автономности в офисных сценариях использования.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы, включая инструменты безопасности и управления. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограничения в ресурсоемких задачах и современных играх. Для работы с профессиональным софтом или gaming может потребоваться модель с дискретной видеокартой. Рекомендуется проверить яркость экрана в магазине, если планируется частная работа при ярком освещении или на улице. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет производительное устройство для работы с документами, презентациями и веб-приложениями, ценит автономность и не планирует использовать ресурсоемкие программы или играть в требовательные игры.

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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i7 1255U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P7-ADXW04) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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