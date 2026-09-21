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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05)

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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 1
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 2
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 3
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 4
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 5
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 6
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 7
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 8
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 9
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 10
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 11
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 12
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 13
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 14
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 8
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 9
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 10
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 11
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 12
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 13
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 14
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 16
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 17
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 18
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 19
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 20
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713576
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05)

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M создан для продуктивной работы в офисе и дома. Ноутбук отлично справляется с типичными бизнес-задачами: работой в Microsoft Office, многооконным веб-серфингом, видеоконференциями и легкой обработкой фото. Сбалансированная конфигурация с процессором Intel Core i5 двенадцатого поколения делает его универсальным решением для учебы, удаленной работы и повседневных задач.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core i5-1235U обладает 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддерживает 12 потоков, что обеспечивает уверенную работу в многозадачном режиме. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать несложные игры на средних настройках и справляется с базовой обработкой фото и видео. Эта комбинация позволяет комфортно работать с офисными приложениями, браузером и легкими творческими задачами.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица демонстрирует достойную цветопередачу для работы с документами, просмотра веб-страниц и развлекательного контента. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что важно при длительной работе в офисе с ярким освещением.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество вкладок браузера и работать с объемными документами без заметных подтормаживаний. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, фотографий и других материалов.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом деловом стиле с серым покрытием, что отлично вписывается в офисную среду. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, сохраняя низкий уровень шума при работе с документами и в браузере. Ноутбук достаточно мобилен для переноски между домом и офисом, хотя и не является ультрапортативным решением.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и стандартный разъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет расширенные функции безопасности и управления, что особенно важно для бизнес-пользователей. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это не игровой ноутбук, и для ресурсоемких задач вроде профессионального видеомонтажа или 3D-моделирования лучше рассмотреть более мощные альтернативы. Модель оптимально подойдет офисным работникам, студентам и всем, кто ищет надежный рабочий инструмент с хорошим экраном и достаточной производительностью для повседневных задач. Соотношение характеристик и функциональности делает его разумным выбором для бизнес-пользователей, которым важна стабильность работы и профессиональная версия Windows.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M создан для продуктивной работы в офисе и дома. Ноутбук отлично справляется с типичными бизнес-задачами: работой в Microsoft Office, многооконным веб-серфингом, видеоконференциями и легкой обработкой фото. Сбалансированная конфигурация с процессором Intel Core i5 двенадцатого поколения делает его универсальным решением для учебы, удаленной работы и повседневных задач.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core i5-1235U обладает 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддерживает 12 потоков, что обеспечивает уверенную работу в многозадачном режиме. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать несложные игры на средних настройках и справляется с базовой обработкой фото и видео. Эта комбинация позволяет комфортно работать с офисными приложениями, браузером и легкими творческими задачами.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица демонстрирует достойную цветопередачу для работы с документами, просмотра веб-страниц и развлекательного контента. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что важно при длительной работе в офисе с ярким освещением.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество вкладок браузера и работать с объемными документами без заметных подтормаживаний. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, фотографий и других материалов.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом деловом стиле с серым покрытием, что отлично вписывается в офисную среду. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, сохраняя низкий уровень шума при работе с документами и в браузере. Ноутбук достаточно мобилен для переноски между домом и офисом, хотя и не является ультрапортативным решением.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и стандартный разъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет расширенные функции безопасности и управления, что особенно важно для бизнес-пользователей. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это не игровой ноутбук, и для ресурсоемких задач вроде профессионального видеомонтажа или 3D-моделирования лучше рассмотреть более мощные альтернативы. Модель оптимально подойдет офисным работникам, студентам и всем, кто ищет надежный рабочий инструмент с хорошим экраном и достаточной производительностью для повседневных задач. Соотношение характеристик и функциональности делает его разумным выбором для бизнес-пользователей, которым важна стабильность работы и профессиональная версия Windows.

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Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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