Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05)
Для кого и под какие задачи
Digma Pro Fortis M создан для продуктивной работы в офисе и дома. Ноутбук отлично справляется с типичными бизнес-задачами: работой в Microsoft Office, многооконным веб-серфингом, видеоконференциями и легкой обработкой фото. Сбалансированная конфигурация с процессором Intel Core i5 двенадцатого поколения делает его универсальным решением для учебы, удаленной работы и повседневных задач.
Процессор, видеокарта и производительность
Установленный процессор Intel Core i5-1235U обладает 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддерживает 12 потоков, что обеспечивает уверенную работу в многозадачном режиме. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать несложные игры на средних настройках и справляется с базовой обработкой фото и видео. Эта комбинация позволяет комфортно работать с офисными приложениями, браузером и легкими творческими задачами.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица демонстрирует достойную цветопередачу для работы с документами, просмотра веб-страниц и развлекательного контента. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что важно при длительной работе в офисе с ярким освещением.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество вкладок браузера и работать с объемными документами без заметных подтормаживаний. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, фотографий и других материалов.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в строгом деловом стиле с серым покрытием, что отлично вписывается в офисную среду. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, сохраняя низкий уровень шума при работе с документами и в браузере. Ноутбук достаточно мобилен для переноски между домом и офисом, хотя и не является ультрапортативным решением.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Набор портов включает USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и стандартный разъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет расширенные функции безопасности и управления, что особенно важно для бизнес-пользователей. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это не игровой ноутбук, и для ресурсоемких задач вроде профессионального видеомонтажа или 3D-моделирования лучше рассмотреть более мощные альтернативы. Модель оптимально подойдет офисным работникам, студентам и всем, кто ищет надежный рабочий инструмент с хорошим экраном и достаточной производительностью для повседневных задач. Соотношение характеристик и функциональности делает его разумным выбором для бизнес-пользователей, которым важна стабильность работы и профессиональная версия Windows.
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Для кого и под какие задачи
Digma Pro Fortis M создан для продуктивной работы в офисе и дома. Ноутбук отлично справляется с типичными бизнес-задачами: работой в Microsoft Office, многооконным веб-серфингом, видеоконференциями и легкой обработкой фото. Сбалансированная конфигурация с процессором Intel Core i5 двенадцатого поколения делает его универсальным решением для учебы, удаленной работы и повседневных задач.
Процессор, видеокарта и производительность
Установленный процессор Intel Core i5-1235U обладает 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) и поддерживает 12 потоков, что обеспечивает уверенную работу в многозадачном режиме. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать несложные игры на средних настройках и справляется с базовой обработкой фото и видео. Эта комбинация позволяет комфортно работать с офисными приложениями, браузером и легкими творческими задачами.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица демонстрирует достойную цветопередачу для работы с документами, просмотра веб-страниц и развлекательного контента. Матовое покрытие эффективно борется с бликами, что важно при длительной работе в офисе с ярким освещением.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество вкладок браузера и работать с объемными документами без заметных подтормаживаний. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, фотографий и других материалов.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в строгом деловом стиле с серым покрытием, что отлично вписывается в офисную среду. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, сохраняя низкий уровень шума при работе с документами и в браузере. Ноутбук достаточно мобилен для переноски между домом и офисом, хотя и не является ультрапортативным решением.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Набор портов включает USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и стандартный разъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет расширенные функции безопасности и управления, что особенно важно для бизнес-пользователей. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это не игровой ноутбук, и для ресурсоемких задач вроде профессионального видеомонтажа или 3D-моделирования лучше рассмотреть более мощные альтернативы. Модель оптимально подойдет офисным работникам, студентам и всем, кто ищет надежный рабочий инструмент с хорошим экраном и достаточной производительностью для повседневных задач. Соотношение характеристик и функциональности делает его разумным выбором для бизнес-пользователей, которым важна стабильность работы и профессиональная версия Windows.
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Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW05)