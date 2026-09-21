Top.Mail.Ru
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 1
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 2
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 3
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 4
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 5
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 6
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 7
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 8
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 9
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 10
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 11
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 12
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 13
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 14
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 15
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 16
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 17
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 18
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 19
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 20
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 21
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 22
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 23
Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 1
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 2
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 3
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 4
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 5
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 6
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 7
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 8
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 9
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 10
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 11
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 12
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 13
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 14
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 15
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 16
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 17
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 18
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 19
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 20
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 21
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 22
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 23
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713575
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5 1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06)

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M создан для продуктивной работы в офисе и дома. Ноутбук отлично подходит для работы с документами, таблицами, презентациями, веб-серфинга и легкой многозадачности. Благодаря современному процессору Intel Core i5 13-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти, эта модель обеспечивает комфортную работу в офисных приложениях, удаленных конференциях и при одновременном использовании нескольких программ.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core i5-1334U относится к энергоэффективной U-серии и предлагает хороший баланс производительности и экономичности. Встроенная графика Intel Iris Xe способна справиться с базовыми задачами визуализации, воспроизведением видео в высоком разрешении и даже некоторыми нетребовательными играми. В повседневных задачах связка процессора и видеоядра обеспечивает плавную работу без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица предлагает достаточную яркость для комфортной работы в помещении, а технология IPS гарантирует точную цветопередачу и стабильность изображения при взгляде под углом.

Память, накопители и расширение

Объем оперативной памяти в 16 ГБ позволяет держать открытыми множество вкладок браузера и несколько ресурсоемких приложений одновременно. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку операционной системы и быстрый запуск программ. Такой объем достаточен для хранения рабочих документов, фотографий и других файлов среднего размера.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в строгом деловом стиле с серым покрытием, что отлично вписывается в офисную среду. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в стандартных офисных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективному процессору и оптимизированным компонентам, ноутбук способен обеспечить достаточное время автономной работы для типичного рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для корпоративного использования, включая инструменты безопасности и управления. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком упрощает работу с числами и таблицами, а современные стандарты Wi-Fi обеспечивают стабильное беспроводное подключение.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это офисный ноутбук, не предназначенный для ресурсоемких задач вроде видеомонтажа или современных игр. Модель оптимальна для бизнес-пользователей, офисных работников и тех, кто ищет надежный инструмент для работы с документами и веб-серфинга. Если вам требуется более высокая производительность для творческих задач, стоит рассмотреть модели с более мощными процессорами и дискретной графикой.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
Intel Core i5 1334U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M создан для продуктивной работы в офисе и дома. Ноутбук отлично подходит для работы с документами, таблицами, презентациями, веб-серфинга и легкой многозадачности. Благодаря современному процессору Intel Core i5 13-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти, эта модель обеспечивает комфортную работу в офисных приложениях, удаленных конференциях и при одновременном использовании нескольких программ.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core i5-1334U относится к энергоэффективной U-серии и предлагает хороший баланс производительности и экономичности. Встроенная графика Intel Iris Xe способна справиться с базовыми задачами визуализации, воспроизведением видео в высоком разрешении и даже некоторыми нетребовательными играми. В повседневных задачах связка процессора и видеоядра обеспечивает плавную работу без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица предлагает достаточную яркость для комфортной работы в помещении, а технология IPS гарантирует точную цветопередачу и стабильность изображения при взгляде под углом.

Память, накопители и расширение

Объем оперативной памяти в 16 ГБ позволяет держать открытыми множество вкладок браузера и несколько ресурсоемких приложений одновременно. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку операционной системы и быстрый запуск программ. Такой объем достаточен для хранения рабочих документов, фотографий и других файлов среднего размера.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в строгом деловом стиле с серым покрытием, что отлично вписывается в офисную среду. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в стандартных офисных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективному процессору и оптимизированным компонентам, ноутбук способен обеспечить достаточное время автономной работы для типичного рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для корпоративного использования, включая инструменты безопасности и управления. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком упрощает работу с числами и таблицами, а современные стандарты Wi-Fi обеспечивают стабильное беспроводное подключение.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это офисный ноутбук, не предназначенный для ресурсоемких задач вроде видеомонтажа или современных игр. Модель оптимальна для бизнес-пользователей, офисных работников и тех, кто ищет надежный инструмент для работы с документами и веб-серфинга. Если вам требуется более высокая производительность для творческих задач, стоит рассмотреть модели с более мощными процессорами и дискретной графикой.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...