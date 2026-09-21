Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i5 1334U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P5-ADXW06)
Для кого и под какие задачи
Digma Pro Fortis M создан для продуктивной работы в офисе и дома. Ноутбук отлично подходит для работы с документами, таблицами, презентациями, веб-серфинга и легкой многозадачности. Благодаря современному процессору Intel Core i5 13-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти, эта модель обеспечивает комфортную работу в офисных приложениях, удаленных конференциях и при одновременном использовании нескольких программ.
Процессор, видеокарта и производительность
Установленный процессор Intel Core i5-1334U относится к энергоэффективной U-серии и предлагает хороший баланс производительности и экономичности. Встроенная графика Intel Iris Xe способна справиться с базовыми задачами визуализации, воспроизведением видео в высоком разрешении и даже некоторыми нетребовательными играми. В повседневных задачах связка процессора и видеоядра обеспечивает плавную работу без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица предлагает достаточную яркость для комфортной работы в помещении, а технология IPS гарантирует точную цветопередачу и стабильность изображения при взгляде под углом.
Память, накопители и расширение
Объем оперативной памяти в 16 ГБ позволяет держать открытыми множество вкладок браузера и несколько ресурсоемких приложений одновременно. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку операционной системы и быстрый запуск программ. Такой объем достаточен для хранения рабочих документов, фотографий и других файлов среднего размера.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в строгом деловом стиле с серым покрытием, что отлично вписывается в офисную среду. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в стандартных офисных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективному процессору и оптимизированным компонентам, ноутбук способен обеспечить достаточное время автономной работы для типичного рабочего дня.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для корпоративного использования, включая инструменты безопасности и управления. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком упрощает работу с числами и таблицами, а современные стандарты Wi-Fi обеспечивают стабильное беспроводное подключение.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это офисный ноутбук, не предназначенный для ресурсоемких задач вроде видеомонтажа или современных игр. Модель оптимальна для бизнес-пользователей, офисных работников и тех, кто ищет надежный инструмент для работы с документами и веб-серфинга. Если вам требуется более высокая производительность для творческих задач, стоит рассмотреть модели с более мощными процессорами и дискретной графикой.
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Для кого и под какие задачи
Digma Pro Fortis M создан для продуктивной работы в офисе и дома. Ноутбук отлично подходит для работы с документами, таблицами, презентациями, веб-серфинга и легкой многозадачности. Благодаря современному процессору Intel Core i5 13-го поколения и 16 ГБ оперативной памяти, эта модель обеспечивает комфортную работу в офисных приложениях, удаленных конференциях и при одновременном использовании нескольких программ.
Процессор, видеокарта и производительность
Установленный процессор Intel Core i5-1334U относится к энергоэффективной U-серии и предлагает хороший баланс производительности и экономичности. Встроенная графика Intel Iris Xe способна справиться с базовыми задачами визуализации, воспроизведением видео в высоком разрешении и даже некоторыми нетребовательными играми. В повседневных задачах связка процессора и видеоядра обеспечивает плавную работу без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица предлагает достаточную яркость для комфортной работы в помещении, а технология IPS гарантирует точную цветопередачу и стабильность изображения при взгляде под углом.
Память, накопители и расширение
Объем оперативной памяти в 16 ГБ позволяет держать открытыми множество вкладок браузера и несколько ресурсоемких приложений одновременно. Быстрый SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает моментальную загрузку операционной системы и быстрый запуск программ. Такой объем достаточен для хранения рабочих документов, фотографий и других файлов среднего размера.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в строгом деловом стиле с серым покрытием, что отлично вписывается в офисную среду. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в стандартных офисных задачах, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективному процессору и оптимизированным компонентам, ноутбук способен обеспечить достаточное время автономной работы для типичного рабочего дня.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для корпоративного использования, включая инструменты безопасности и управления. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком упрощает работу с числами и таблицами, а современные стандарты Wi-Fi обеспечивают стабильное беспроводное подключение.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это офисный ноутбук, не предназначенный для ресурсоемких задач вроде видеомонтажа или современных игр. Модель оптимальна для бизнес-пользователей, офисных работников и тех, кто ищет надежный инструмент для работы с документами и веб-серфинга. Если вам требуется более высокая производительность для творческих задач, стоит рассмотреть модели с более мощными процессорами и дискретной графикой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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