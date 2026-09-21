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Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04)

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Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 1
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 2
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 3
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 4
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 5
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 6
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 7
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 8
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 9
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Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 11
Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 12
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 9
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 11
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 12
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 13
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 14
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 16
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 17
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 18
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 19
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  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 21
  • Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713571
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma Pro Fortis M ориентирован на пользователей, которым нужен надежный рабочий инструмент для офисных задач, учебы и повседневного использования. Современный процессор AMD Ryzen 5 7430U в сочетании с интегрированной графикой Radeon обеспечивает уверенную производительность в работе с документами, браузером и легкими творческими задачами. Это практичное решение для домашнего офиса, удаленной работы или учебы в университете.

Процессор, видеокарта и производительность

Энергоэффективный процессор AMD Ryzen 5 7430U построен на архитектуре Zen 3+ и обеспечивает хороший баланс производительности и энергопотребления. Встроенный графический адаптер AMD Radeon справляется с офисными приложениями, воспроизведением видео и несложными задачами по обработке фото. Система уверенно держит многозадачную работу с офисными приложениями и браузером с множеством вкладок, хотя для серьезных игр или профессиональной графики потребуется более мощная конфигурация.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, характерные для IPS-матриц. Такой экран комфортен для длительной работы с текстом, таблицами и презентациями, а также подходит для просмотра фильмов и веб-контента. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных приложений и браузере. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Возможности расширения памяти стоит уточнять у производителя, так как это может быть важно для долгосрочного использования.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом деловом стиле с серым цветовым решением, что подчеркивает рабочую направленность модели. Система охлаждения рассчитана на умеренные нагрузки и обеспечивает стабильную работу в офисных задачах. Энергоэффективный процессор и оптимизированная система питания способствуют длительной автономной работе, что важно для мобильного использования.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для внешнего монитора. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет расширенные функции безопасности и управления, важные для бизнес-пользователей. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что 256 ГБ накопителя может быть недостаточно при работе с большим количеством файлов. Интегрированная графика ограничивает возможности в играх и профессиональных графических приложениях. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий ноутбук с хорошей автономностью и производительностью для офисных задач, но пользователям, работающим с требовательными приложениями, стоит рассмотреть конфигурации с более мощным железом и большим объемом памяти.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
48.45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma Pro Fortis M ориентирован на пользователей, которым нужен надежный рабочий инструмент для офисных задач, учебы и повседневного использования. Современный процессор AMD Ryzen 5 7430U в сочетании с интегрированной графикой Radeon обеспечивает уверенную производительность в работе с документами, браузером и легкими творческими задачами. Это практичное решение для домашнего офиса, удаленной работы или учебы в университете.

Процессор, видеокарта и производительность

Энергоэффективный процессор AMD Ryzen 5 7430U построен на архитектуре Zen 3+ и обеспечивает хороший баланс производительности и энергопотребления. Встроенный графический адаптер AMD Radeon справляется с офисными приложениями, воспроизведением видео и несложными задачами по обработке фото. Система уверенно держит многозадачную работу с офисными приложениями и браузером с множеством вкладок, хотя для серьезных игр или профессиональной графики потребуется более мощная конфигурация.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, характерные для IPS-матриц. Такой экран комфортен для длительной работы с текстом, таблицами и презентациями, а также подходит для просмотра фильмов и веб-контента. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных приложений и браузере. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Возможности расширения памяти стоит уточнять у производителя, так как это может быть важно для долгосрочного использования.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в строгом деловом стиле с серым цветовым решением, что подчеркивает рабочую направленность модели. Система охлаждения рассчитана на умеренные нагрузки и обеспечивает стабильную работу в офисных задачах. Энергоэффективный процессор и оптимизированная система питания способствуют длительной автономной работе, что важно для мобильного использования.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для внешнего монитора. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет расширенные функции безопасности и управления, важные для бизнес-пользователей. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что 256 ГБ накопителя может быть недостаточно при работе с большим количеством файлов. Интегрированная графика ограничивает возможности в играх и профессиональных графических приложениях. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий ноутбук с хорошей автономностью и производительностью для офисных задач, но пользователям, работающим с требовательными приложениями, стоит рассмотреть конфигурации с более мощным железом и большим объемом памяти.

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Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 8Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R5-8CXW04) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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