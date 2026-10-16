Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Home 64 grey
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Home 64 grey
Ноутбуки Osio представляют собой идеальный выбор для тех, кто ищет надежный и мощный инструмент для работы и развлечений. Сочетая в себе высокие технические характеристики и современный дизайн, эти ноутбуки удовлетворят потребности даже самых требовательных пользователей. **Ключевые особенности:** - **Производительность и графика:** Оснащенные процессором серии AMD Ryzen 7 и графическим контроллером AMD Radeon Graphics, ноутбуки Osio обеспечивают высокую производительность для выполнения самых разных задач — от работы с программами для офисной работы до мультимедийных приложений и игр. - **Дисплей и качество изображения:** Большой 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей подарит вам яркие и четкие изображения, обеспечивая комфортную работу и просмотр контента. - **Хранение и память:** Благодаря 512 Гб SSD и 16 Гб оперативной памяти, вы получите немалую скорость загрузки и отклика системы. Эти характеристики позволяют хранить большое количество данных и обеспечивают поддержку многозадачности. - **Портативность:** Вес всего 1,7 кг делает устройство удобным для переноски, что подойдет для использования в дороге или рабочем пространстве. - **Коннективность и связь:** Современные стандарты беспроводной связи, включая Bluetooth v5.0 и Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, гарантируют быстрое и стабильное подключение к интернету и другим устройствам. Встроенный кард-ридер добавляет удобства при работе с внешними носителями информации. - **Дизайн и удобство использования:** Современный корпус, выполненный из пластика и металла, обеспечивает прочность и стильный внешний вид, а подсветка клавиатуры поможет работать даже в условиях плохой освещенности. - **Операционная система и интерфейсы:** Ноутбук поставляется с предустановленной Windows 11 Home, позволяя вам сразу приступить к работе. Наличие основных интерфейсов, включая один порт USB 2.0, расширяет возможности подключения дополнительных устройств. Ноутбуки Osio — это ваша возможность получить современное устройство с оптимальным сочетанием производительности и эргономики в стильном и легком корпусе.
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Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F150a-016 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Home 64 grey