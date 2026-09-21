Ноутбук Osio FocusLine F150a-023 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb 15.6" FHD без ОС
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F150a-023 Ryzen 5 5560U 16Gb SSD1Tb 15.6" FHD без ОС
Ноутбуки OSIO линейки FocusLine - это серия ноутбуков, ориентированная на пользователей, которым требуется баланс производительности и элегантного дизайна. Особенности Цветовая температура дисплея настроена на 6600К для максимального комфорта глаз при длительной работе за ноутбуком. Широкий угол раскрытия позволяет регулировать наклон дисплея как вам удобно для работы, учебы или отдыха. Тонкий и легкий дизайн - корпус ноутбука выполнен из алюминия, а вес устройства составляет всего 1.7 кг. Большой тачпад позволяет удобно управлять ноутбуком без подключения других устройств. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно набирать текст в любых условиях. Отдельная цифровая клавиатура сделает работу с цифрами безупречно точной.
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