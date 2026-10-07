Ноутбук Osio FocusLine F150i-020 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD без ОС grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 940 руб.
В наличии
Код товара: 713552
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
59 940 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.5
Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F150i-020 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD без ОС grey
Ноутбуки OSIO линейки FocusLine - это серия ноутбуков, ориентированная на пользователей, которым требуется баланс производительности и элегантного дизайна. Особенности Цветовая температура дисплея настроена на 6600К для максимального комфорта глаз при длительной работе за ноутбуком. Широкий угол раскрытия позволяет регулировать наклон дисплея как вам удобно для работы, учебы или отдыха. Тонкий и легкий дизайн - корпус ноутбука выполнен из алюминия, а вес устройства составляет всего 1.7 кг. Большой тачпад позволяет удобно управлять ноутбуком без подключения других устройств. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно набирать текст в любых условиях. Отдельная цифровая клавиатура сделает работу с цифрами безупречно точной.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 57 080 руб.14270 руб. в СплитНоутбук Maibenben M17A-R574UM Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512Gb AMD Rad...
-
В наличииЦена 57 870 руб.14468 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook 15 X1504MA-BQ1189 Core 5 320 8Gb SSD256Gb ...
-
В наличииЦена 57 950 руб.14488 руб. в СплитНоутбук Lenovo V15 G5 IRL Core i5 13420H 8Gb SSD512Gb Intel UHD ...
-
В наличииЦена 58 110 руб.14528 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B14 BL41A7H AMD R7-7735U 16GB/1TB Silver
-
В наличииЦена 58 870 руб.14718 руб. в СплитНоутбук Hiper FACTUM W15D Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon...
-
В наличииЦена 58 900 руб.14725 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB DOS Ti...
-
В наличииЦена 59 760 руб.14940 руб. в СплитНоутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i5 13500H 8Gb/256Gb S...
-
В наличииЦена 59 790 руб.14948 руб. в СплитНоутбук Digma Chronos Core 5 210H 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 1...
-
В наличииЦена 60 470 руб.15118 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook Go E1504FA-BQ2834 Mixed Black 15.6" FHD AM...
-
В наличииЦена 60 490 руб.15123 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook B16 BL614 Core Ultra5-115U 16GB/1TB Win Ti...
-
В наличииЦена 60 860 руб.15215 руб. в СплитНоутбук iRU Strato 15ALID4 15.6" IPS Core i5 13500H 8Gb/256Gb SS...
-
В наличииЦена 61 420 руб.15355 руб. в СплитНоутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 12...
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбуки OSIO линейки FocusLine - это серия ноутбуков, ориентированная на пользователей, которым требуется баланс производительности и элегантного дизайна. Особенности Цветовая температура дисплея настроена на 6600К для максимального комфорта глаз при длительной работе за ноутбуком. Широкий угол раскрытия позволяет регулировать наклон дисплея как вам удобно для работы, учебы или отдыха. Тонкий и легкий дизайн - корпус ноутбука выполнен из алюминия, а вес устройства составляет всего 1.7 кг. Большой тачпад позволяет удобно управлять ноутбуком без подключения других устройств. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно набирать текст в любых условиях. Отдельная цифровая клавиатура сделает работу с цифрами безупречно точной.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, Intel Core i5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Купить Ноутбук Osio FocusLine F150i-020 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD без ОС grey - по цене 59940 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F150i-020 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD без ОС grey