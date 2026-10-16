Top.Mail.Ru
Ноутбук Osio FocusLine F160a-002 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD Win11Home grey купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Osio FocusLine F160a-002 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD Win11Home grey

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
58 330 руб. 
Начислим 934 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713550
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Osio FocusLine F160a-002 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD Win11Home grey
58 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.08

Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F160a-002 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD Win11Home grey

Ноутбук Osio FocusLine F160a-002 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD Win11Home grey

Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F160a-002 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD Win11Home grey




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Osio FocusLine F160a-002 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD Win11Home grey
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Osio FocusLine F160a-002 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD Win11Home grey - по цене 58330 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...