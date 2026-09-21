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Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD без ОС grey купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD без ОС grey

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Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 1
Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 2
Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 3
Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 4
Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 5
Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 6
Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 7
Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 8
Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 9
Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 10
Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 11
Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 12
Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 13
Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Osio FocusLine F150i
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
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  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 4
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 5
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 6
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 7
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 8
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 9
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 10
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 11
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 12
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 13
  • Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713548
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Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Osio FocusLine F150i
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х25х8
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD без ОС grey

Ноутбук Osio — это современное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Разработанный в Китае, этот ноутбук предлагает мощные технические характеристики, подходящие для самых разнообразных задач — от повседневного пользователя до профессионального использования. Основные характеристики устройства включают в себя крупный 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей, который гарантирует четкое и насыщенное изображение благодаря IPS-матрице. Это делает ноутбук идеальным выбором для работы с графикой, просмотра фильмов в высоком качестве и выполнения других визуально насыщенных задач. Производительность ноутбука обеспечивается мощным процессором от Intel и интегрированным графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics, что делает его отличным выбором для многозадачности и создания контента. 32 ГБ оперативной памяти типа DDR4 позволяют без труда справляться с ресурсоемкими приложениями и многозадачностью. На борту ноутбук оснащен SSD-накопителем объемом 1024 ГБ, что обеспечивает достаточное пространство для хранения всех необходимых файлов и значительно ускоряет проведение операций. Встроенный кард-ридер добавляет удобство в процессе работы с картами памяти. Несмотря на свою мощную начинку, ноутбук весит всего 1,7 кг, что делает его удобным для переноски. Технология Bluetooth версии 4.2 позволяет легко подключать различные периферийные устройства и аксессуары. Ноутбук Osio поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт пользователям свободу выбора, позволяя установить предпочитаемую ОС, будь то Windows, Linux или любая другая подходящая для их нужд система. Этот ноутбук станет надёжным и производительным помощником для пользователей, ценящих мощность, качество и свободу действий.

Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD без ОС grey




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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Osio FocusLine F150i
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Osio — это современное устройство, сочетающее в себе высокую производительность и стильный дизайн. Разработанный в Китае, этот ноутбук предлагает мощные технические характеристики, подходящие для самых разнообразных задач — от повседневного пользователя до профессионального использования. Основные характеристики устройства включают в себя крупный 15,6-дюймовый экран с разрешением 1920x1080 пикселей, который гарантирует четкое и насыщенное изображение благодаря IPS-матрице. Это делает ноутбук идеальным выбором для работы с графикой, просмотра фильмов в высоком качестве и выполнения других визуально насыщенных задач. Производительность ноутбука обеспечивается мощным процессором от Intel и интегрированным графическим контроллером Intel Iris Xe Graphics, что делает его отличным выбором для многозадачности и создания контента. 32 ГБ оперативной памяти типа DDR4 позволяют без труда справляться с ресурсоемкими приложениями и многозадачностью. На борту ноутбук оснащен SSD-накопителем объемом 1024 ГБ, что обеспечивает достаточное пространство для хранения всех необходимых файлов и значительно ускоряет проведение операций. Встроенный кард-ридер добавляет удобство в процессе работы с картами памяти. Несмотря на свою мощную начинку, ноутбук весит всего 1,7 кг, что делает его удобным для переноски. Технология Bluetooth версии 4.2 позволяет легко подключать различные периферийные устройства и аксессуары. Ноутбук Osio поставляется без предустановленной операционной системы, что даёт пользователям свободу выбора, позволяя установить предпочитаемую ОС, будь то Windows, Linux или любая другая подходящая для их нужд система. Этот ноутбук станет надёжным и производительным помощником для пользователей, ценящих мощность, качество и свободу действий.
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Отзывы


Ноутбук Osio FocusLine F150i-025 Core i5 1235U 32Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD без ОС grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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