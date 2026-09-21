Ноутбук Osio FocusLine F160a-011 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD Win11Home 64 grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F160a-011 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD Win11Home 64 grey
Ноутбуки OSIO линейки FocusLine - это серия ноутбуков, ориентированная на пользователей, которым требуется баланс производительности и элегантного дизайна. Особенности Цветовая температура дисплея настроена на 6600К для максимального комфорта глаз при длительной работе за ноутбуком. Ноутбук оснащен обязательным пакетом предустановленного программного обеспечения - антивирус Kaspersky Internet Security, Яндекс Браузер и офисные программы МойОфис. Широкий угол раскрытия позволяет регулировать наклон дисплея как вам удобно для работы, учебы или отдыха. Тонкий и легкий дизайн - корпус ноутбука выполнен из алюминия, а вес устройства составляет всего 1.77 кг. Большой тачпад позволяет удобно управлять ноутбуком без подключения других устройств. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно набирать текст в любых условиях. Отдельная цифровая клавиатура сделает работу с цифрами безупречно точной.
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