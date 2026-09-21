Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F160a-010 Ryzen 7 5700U 16Gb SSD1Tb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD без ОС grey

Ноутбук Osio представляет собой мощное и стильное устройство, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей. Разработанный брендом Osio и произведенный в Китае, этот ноутбук будет отличным выбором для работы и мультимедийных развлечений. Имея диагональ экрана 16,1 дюйма, ноутбук обеспечивает яркое и четкое изображение, что делает его идеальным для просмотра фильмов, редактирования фото и видео, а также для работы с документами. Встроенный графический контроллер AMD Radeon Graphics улучшает качество графики, обеспечивая плавную и реалистичную визуализацию. Одной из ключевых характеристик ноутбука является его производительность. Оснащенный восьмиядерным процессором от AMD и 16 Гб оперативной памяти, он гарантирует мгновенное выполнение различных задач, от работы с большими таблицами до игр и 3D моделирования. Благодаря SSD-накопителю объемом 1024 Гб вы получите достаточно места для хранения всех ваших файлов и мгновенный доступ к ним. Ноутбук Osio отличается прочным и стильным алюминиевым корпусом, который не только выглядит элегантно, но и обеспечивает надежную защиту внутренних компонентов. Его вес составляет всего 1,77 кг, что позволяет легко брать устройство с собой в дорогу или на работу. Оснащенный Bluetooth версии 5.0, ноутбук обеспечивает быструю и надежную беспроводную связь с другими устройствами. Для удобства пользователей в ноутбуке предусмотрена подсветка клавиатуры, что делает возможным комфортную работу в условиях низкой освещенности. Кроме того, устройство имеет встроенный кард-ридер, облегчая работу с картами памяти. Отсутствие предустановленной операционной системы дает пользователю свободу выбора наиболее подходящей платформы для своих задач. Несмотря на это, устройство не поддерживает наличие оптического привода, что соответствует современным тенденциям и делает конструкцию более компактной. Ноутбук Osio — это сочетание передовых технологий и элегантного дизайна, что делает его отличным выбором для тех, кто ценит производительность и стиль.