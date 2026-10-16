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Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD без ОС grey купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD без ОС grey

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Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 1
Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 2
Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 3
Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 4
Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 5
Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 6
Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 7
Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 8
Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 9
Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 10
Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 11
Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 12
Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 13
Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 14
Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 15
Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 2
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 3
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 4
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 5
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 6
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 7
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 8
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 9
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 10
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 11
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 12
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 13
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 14
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 15
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 530 руб. 
Начислим 857 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713537
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Загружаем...
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Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD без ОС grey
53 530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
5500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
1.77

Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD без ОС grey

Отечественный ноутбук OSIO FocusLine F160a-005 предназначен для повседневного использования в любых удобных локациях. Вес 1,77 кг позволяет долгое время носить его в сумке или руках, не испытывая усталости. Алюминиевый корпус надежно защищает аппаратную начинку от повреждений при случайных ударах и падениях. Мембранная клавиатура островного типа обеспечивает плавность и точность при наборе текстов, а двухуровневая подсветка клавиш значительно облегчает работу в темноте. Крышка открывается на 180°, благодаря чему устройство можно раскладывать на столе и обмениваться информацией с коллегами.

Высокая производительность

В ноутбуке установлен 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 5500U с тактовой частотой 2,1 ГГц. Его мощности хватит для редактирования документов, заполнения таблиц, серфинга сайтов, просмотра потокового видео, общения в соцсетях и мессенджерах. Оперативная память DDR4 объемом 16 Гб дает возможность комфортного запуска нескольких тяжелых приложений. Предусмотрен апгрейд ОЗУ до 64 Гб с целью ускорения работы в режиме многозадачности. SSD-накопитель на 512 Гб гарантирует быструю загрузку операционной системы и моментальное скачивание файлов.

Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD без ОС grey




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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
5500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Отечественный ноутбук OSIO FocusLine F160a-005 предназначен для повседневного использования в любых удобных локациях. Вес 1,77 кг позволяет долгое время носить его в сумке или руках, не испытывая усталости. Алюминиевый корпус надежно защищает аппаратную начинку от повреждений при случайных ударах и падениях. Мембранная клавиатура островного типа обеспечивает плавность и точность при наборе текстов, а двухуровневая подсветка клавиш значительно облегчает работу в темноте. Крышка открывается на 180°, благодаря чему устройство можно раскладывать на столе и обмениваться информацией с коллегами.

Высокая производительность

В ноутбуке установлен 6-ядерный процессор AMD Ryzen 5 5500U с тактовой частотой 2,1 ГГц. Его мощности хватит для редактирования документов, заполнения таблиц, серфинга сайтов, просмотра потокового видео, общения в соцсетях и мессенджерах. Оперативная память DDR4 объемом 16 Гб дает возможность комфортного запуска нескольких тяжелых приложений. Предусмотрен апгрейд ОЗУ до 64 Гб с целью ускорения работы в режиме многозадачности. SSD-накопитель на 512 Гб гарантирует быструю загрузку операционной системы и моментальное скачивание файлов.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Osio FocusLine F160a-005 Ryzen 5 5500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD без ОС grey - по цене 53530 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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