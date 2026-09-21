Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04)
Для кого и под какие задачи
Digma Pro Fortis M - практичный офисный ноутбук для повседневной работы с документами, интернет-серфинга и базовых задач. Конфигурация с процессором Intel Core i3 12-го поколения и 8 ГБ оперативной памяти уверенно справляется с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и легкой многозадачностью. Этот ноутбук станет надежным помощником для учащихся, офисных сотрудников и пользователей, которым важна стабильная работа в типичных офисных сценариях.
Процессор, видеокарта и производительность
Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для работы в Microsoft Office, просмотра веб-страниц и воспроизведения медиаконтента. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с базовой обработкой фото и воспроизведением видео, хотя для серьезных игр и работы с графикой она не предназначена. Связка процессора и видеоядра оптимальна для офисных задач при умеренном энергопотреблении.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом и таблицами, просмотра видео и веб-страниц. IPS-технология гарантирует естественную цветопередачу и отсутствие искажений при взгляде сбоку, что важно при длительной работе за компьютером.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных приложений и браузере. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Конфигурация памяти оптимальна для повседневного использования в офисе или учебе.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в практичном сером цвете и имеет классический офисный дизайн. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в типичных сценариях использования, работая достаточно тихо благодаря умеренному энергопотреблению компонентов. Автономность позволяет работать несколько часов без подзарядки при выполнении офисных задач и веб-серфинге.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисного использования, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для работы с внешним монитором. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети. Предустановленная Windows 11 Pro расширяет возможности для корпоративного использования и удаленной работы. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что ноутбук не предназначен для ресурсоемких задач вроде обработки видео или современных игр. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Модель оптимальна для тех, кому нужен надежный рабочий инструмент для офисных задач с предустановленной профессиональной версией Windows, но пользователям, работающим с тяжелыми приложениями, стоит присмотреться к более производительным конфигурациям.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Intel Core i3, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 35 210 руб.8803 руб. в СплитНоутбук ACER Aspire Lite AL15-32P-C1KD 15.6"(1920x1080 (матовый)...
-
В наличииЦена 38 140 руб.9535 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook S CWI656-328N2N1PDMXS 15.6" Core i3 1220P...
-
В наличииЦена 42 100 руб.10525 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon ...
-
В наличииЦена 42 490 руб.10623 руб. в СплитHP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb,...
-
В наличииЦена 42 810 руб.10703 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 45 260 руб.11315 руб. в СплитНоутбук Rikor Neuro 5 15 OM-05 15.6" IPS Core i5-1235U 16Gb/512G...
-
В наличииЦена 45 660 руб.11415 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 45 830 руб.11458 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 AMD Ryzen 5 40/8Gb (s...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитHP 250R G9 [B9YM7ET] Grey 15.6" {FHD Core 3 100U/ 8Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 46 050 руб.11513 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb S...
Для кого и под какие задачи
Digma Pro Fortis M - практичный офисный ноутбук для повседневной работы с документами, интернет-серфинга и базовых задач. Конфигурация с процессором Intel Core i3 12-го поколения и 8 ГБ оперативной памяти уверенно справляется с офисными приложениями, браузером с множеством вкладок и легкой многозадачностью. Этот ноутбук станет надежным помощником для учащихся, офисных сотрудников и пользователей, которым важна стабильная работа в типичных офисных сценариях.
Процессор, видеокарта и производительность
Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для работы в Microsoft Office, просмотра веб-страниц и воспроизведения медиаконтента. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с базовой обработкой фото и воспроизведением видео, хотя для серьезных игр и работы с графикой она не предназначена. Связка процессора и видеоядра оптимальна для офисных задач при умеренном энергопотреблении.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом и таблицами, просмотра видео и веб-страниц. IPS-технология гарантирует естественную цветопередачу и отсутствие искажений при взгляде сбоку, что важно при длительной работе за компьютером.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных приложений и браузере. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Конфигурация памяти оптимальна для повседневного использования в офисе или учебе.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в практичном сером цвете и имеет классический офисный дизайн. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в типичных сценариях использования, работая достаточно тихо благодаря умеренному энергопотреблению компонентов. Автономность позволяет работать несколько часов без подзарядки при выполнении офисных задач и веб-серфинге.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисного использования, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для работы с внешним монитором. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети. Предустановленная Windows 11 Pro расширяет возможности для корпоративного использования и удаленной работы. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что ноутбук не предназначен для ресурсоемких задач вроде обработки видео или современных игр. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Модель оптимальна для тех, кому нужен надежный рабочий инструмент для офисных задач с предустановленной профессиональной версией Windows, но пользователям, работающим с тяжелыми приложениями, стоит присмотреться к более производительным конфигурациям.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Серый, Intel Core i3, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15P3-8CXW04)