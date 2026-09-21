Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14R5-ADXW01)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14.1" IPS FHD Win11Pro grey (DN14R5-ADXW01)
Для кого и под какие задачи
Компактный ноутбук Digma Pro Fortis M создан для продуктивной работы и учебы в мобильном формате. Сочетание энергоэффективного процессора AMD Ryzen 5 7430U с 16 ГБ оперативной памяти делает его отличным выбором для работы с документами, многозадачности в браузере, учебных программ и базовых задач по обработке фото. Компактный 14-дюймовый форм-фактор особенно оценят студенты, офисные работники и те, кто часто перемещается между домом, работой или учебой.
Процессор, видеокарта и производительность
Современный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает хороший баланс производительности и энергоэффективности. Встроенная графика AMD Radeon отлично справляется с офисными задачами, воспроизведением видео и простыми графическими редакторами. Производительности достаточно для комфортной работы в браузере с множеством вкладок, офисных приложениях и легких программах для редактирования фото, хотя для серьезных игр или профессиональной обработки видео этой конфигурации будет недостаточно.
Экран и комфорт работы
14.1-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует натуральную цветопередачу и комфортный просмотр фильмов или веб-контента. Такое разрешение оптимально для этой диагонали, обеспечивая хорошую детализацию без чрезмерного масштабирования интерфейса.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной многозадачности и работы с большим количеством вкладок в браузере. SSD-накопитель на 512 ГБ работает по современному протоколу и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в сдержанном сером цвете и отличается компактными размерами, характерными для 14-дюймового форм-фактора. Энергоэффективная платформа AMD не требует сложной системы охлаждения, что позволяет сохранять низкий уровень шума в повседневных задачах. Автономность устройства достаточна для полного рабочего дня при умеренных нагрузках благодаря экономичному процессору серии U.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для повседневной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает доступ к расширенным функциям безопасности и управления, что особенно важно для бизнес-пользователей. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth позволяет эффективно работать с беспроводными устройствами и в сетях.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Модель оптимальна для тех, кто ищет компактный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах и возможностью автономной работы. Если же планируется работа с видеомонтажом или играми, стоит рассмотреть модели с дискретной графикой. Важным преимуществом является предустановленная Windows 11 Pro, что избавляет от необходимости дополнительных затрат на лицензию.
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Для кого и под какие задачи
Компактный ноутбук Digma Pro Fortis M создан для продуктивной работы и учебы в мобильном формате. Сочетание энергоэффективного процессора AMD Ryzen 5 7430U с 16 ГБ оперативной памяти делает его отличным выбором для работы с документами, многозадачности в браузере, учебных программ и базовых задач по обработке фото. Компактный 14-дюймовый форм-фактор особенно оценят студенты, офисные работники и те, кто часто перемещается между домом, работой или учебой.
Процессор, видеокарта и производительность
Современный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает хороший баланс производительности и энергоэффективности. Встроенная графика AMD Radeon отлично справляется с офисными задачами, воспроизведением видео и простыми графическими редакторами. Производительности достаточно для комфортной работы в браузере с множеством вкладок, офисных приложениях и легких программах для редактирования фото, хотя для серьезных игр или профессиональной обработки видео этой конфигурации будет недостаточно.
Экран и комфорт работы
14.1-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует натуральную цветопередачу и комфортный просмотр фильмов или веб-контента. Такое разрешение оптимально для этой диагонали, обеспечивая хорошую детализацию без чрезмерного масштабирования интерфейса.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной многозадачности и работы с большим количеством вкладок в браузере. SSD-накопитель на 512 ГБ работает по современному протоколу и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в сдержанном сером цвете и отличается компактными размерами, характерными для 14-дюймового форм-фактора. Энергоэффективная платформа AMD не требует сложной системы охлаждения, что позволяет сохранять низкий уровень шума в повседневных задачах. Автономность устройства достаточна для полного рабочего дня при умеренных нагрузках благодаря экономичному процессору серии U.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для повседневной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает доступ к расширенным функциям безопасности и управления, что особенно важно для бизнес-пользователей. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth позволяет эффективно работать с беспроводными устройствами и в сетях.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Модель оптимальна для тех, кто ищет компактный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах и возможностью автономной работы. Если же планируется работа с видеомонтажом или играми, стоит рассмотреть модели с дискретной графикой. Важным преимуществом является предустановленная Windows 11 Pro, что избавляет от необходимости дополнительных затрат на лицензию.
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