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Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7530U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW03) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7530U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW03)

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Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7530U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16&quot; IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW03)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713527
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.06

Описание товара Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7530U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW03)

Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7530U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW03)

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7530U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW03)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7530U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW03)
Самовывоз
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Отзывы


Ноутбук Digma Pro Pactos Ryzen 5 7530U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16" IPS WUXGA Win11Pro dk.grey (DN16R5-ADXW03) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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