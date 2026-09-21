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Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01)

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Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 1
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 2
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 3
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 4
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 5
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 6
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 7
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 8
Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 9
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Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 14
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Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Digma Pro Breve
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 8
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  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 10
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 11
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  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 13
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  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 15
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 16
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 17
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 18
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 19
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 20
  • Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713518
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Pro Breve
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
AMD Ryzen 7 5700U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.3

Описание товара Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01)

Для кого и под какие задачи

Производительный ноутбук Digma Pro Breve создан для комфортной работы с офисными приложениями, многозадачности и решения повседневных задач. Мощный процессор Ryzen 7 5700U в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти обеспечивает плавную работу в браузере с множеством вкладок, быструю обработку документов и таблиц, а также базовые возможности для работы с фото и легкого видеомонтажа. Это отличный выбор для удаленной работы, учебы или домашнего использования.

Процессор, видеокарта и производительность

8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 5700U с 16 потоками обеспечивает высокую производительность в многозадачных сценариях и отлично справляется с офисными программами. Встроенная графика AMD Radeon Graphics позволяет комфортно работать с фото, воспроизводить видео в 4K и запускать нетребовательные игры. В повседневных задачах система работает плавно и отзывчиво, хотя для серьезной работы с графикой или современных игр может потребоваться ноутбук с дискретной видеокартой.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие матрицы минимизирует блики и отражения, снижая нагрузку на глаза при работе в ярко освещенном помещении. IPS-технология гарантирует естественную цветопередачу, достаточную для работы с документами и веб-серфинга.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество приложений и браузерных вкладок без заметного замедления работы системы. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку Windows 11 Pro и моментальный запуск программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. При необходимости хранить больше данных можно использовать внешние накопители.

Корпус, охлаждение и автономность

Серебристый корпус ноутбука выглядит строго и профессионально, оставаясь при этом практичным в ежедневном использовании. Система охлаждения справляется с теплоотводом от энергоэффективного процессора Ryzen 7 5700U, сохраняя комфортный уровень шума в офисных задачах. Благодаря оптимизированной платформе AMD и емкой батарее, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу при решении повседневных задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы и безопасности, включая инструменты для удаленного подключения и шифрования данных. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и различным устройствам.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с ресурсоемкими графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет производительное решение для работы с документами, веб-серфинга и повседневных задач с возможностью базовой обработки фото. Если же планируется работа с видеомонтажом или 3D-графикой, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой.

Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Digma Pro Breve
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
AMD Ryzen 7 5700U
Частота процессора, ГГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Производительный ноутбук Digma Pro Breve создан для комфортной работы с офисными приложениями, многозадачности и решения повседневных задач. Мощный процессор Ryzen 7 5700U в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти обеспечивает плавную работу в браузере с множеством вкладок, быструю обработку документов и таблиц, а также базовые возможности для работы с фото и легкого видеомонтажа. Это отличный выбор для удаленной работы, учебы или домашнего использования.

Процессор, видеокарта и производительность

8-ядерный процессор AMD Ryzen 7 5700U с 16 потоками обеспечивает высокую производительность в многозадачных сценариях и отлично справляется с офисными программами. Встроенная графика AMD Radeon Graphics позволяет комфортно работать с фото, воспроизводить видео в 4K и запускать нетребовательные игры. В повседневных задачах система работает плавно и отзывчиво, хотя для серьезной работы с графикой или современных игр может потребоваться ноутбук с дискретной видеокартой.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матовое покрытие матрицы минимизирует блики и отражения, снижая нагрузку на глаза при работе в ярко освещенном помещении. IPS-технология гарантирует естественную цветопередачу, достаточную для работы с документами и веб-серфинга.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти позволяют держать открытыми множество приложений и браузерных вкладок без заметного замедления работы системы. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку Windows 11 Pro и моментальный запуск программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. При необходимости хранить больше данных можно использовать внешние накопители.

Корпус, охлаждение и автономность

Серебристый корпус ноутбука выглядит строго и профессионально, оставаясь при этом практичным в ежедневном использовании. Система охлаждения справляется с теплоотводом от энергоэффективного процессора Ryzen 7 5700U, сохраняя комфортный уровень шума в офисных задачах. Благодаря оптимизированной платформе AMD и емкой батарее, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу при решении повседневных задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы и безопасности, включая инструменты для удаленного подключения и шифрования данных. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к сети и различным устройствам.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с ресурсоемкими графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет производительное решение для работы с документами, веб-серфинга и повседневных задач с возможностью базовой обработки фото. Если же планируется работа с видеомонтажом или 3D-графикой, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой.

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Ноутбук Digma Pro Breve Ryzen 7 5700U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro silver (DN15R7-ADXW01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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