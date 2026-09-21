Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma Pro Fortis M ориентирован на пользователей, которым нужен производительный рабочий инструмент для офисных задач, многозадачности и повседневного использования. Восьмиядерный процессор Ryzen 7 и 16 ГБ оперативной памяти делают его отличным выбором для работы с объемными документами, таблицами и множеством браузерных вкладок. Модель подойдет для удаленной работы, учебы и решения базовых задач по обработке фото.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит мобильный процессор AMD Ryzen 7 5825U с 8 ядрами и 16 потоками, способный эффективно справляться с многопоточными задачами. Встроенная графика AMD Radeon обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, просмотра видео и легкой графики. Хотя ноутбук не предназначен для серьезного гейминга, он уверенно справляется с повседневными задачами и базовыми программами для работы с фото.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом, таблицами и веб-серфинга. IPS-технология гарантирует точную цветопередачу и стабильность изображения при взгляде под углом, что важно при длительной работе за компьютером.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме без заметных замедлений. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ гарантирует оперативную загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Такой объем хранилища оптимален для большинства пользователей, не работающих с очень большими файлами.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете, что подчеркивает его деловой характер. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в типичных рабочих сценариях, не создавая излишнего шума. Благодаря энергоэффективному процессору Ryzen и оптимизированным компонентам, ноутбук обеспечивает достаточное время автономной работы для решения повседневных задач.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro расширяет возможности для корпоративного использования и удаленной работы. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент с хорошей производительностью в офисных задачах и веб-серфинге. Если планируется работа с требовательными графическими приложениями или современными играми, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой. Ноутбук станет отличным выбором для офисных работников, студентов и пользователей, которым важна надежность и производительность в повседневных задачах.