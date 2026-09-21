Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04)
Для кого и под какие задачи
Ноутбук Digma Pro Fortis M ориентирован на пользователей, которым нужен производительный рабочий инструмент для офисных задач, многозадачности и повседневного использования. Восьмиядерный процессор Ryzen 7 и 16 ГБ оперативной памяти делают его отличным выбором для работы с объемными документами, таблицами и множеством браузерных вкладок. Модель подойдет для удаленной работы, учебы и решения базовых задач по обработке фото.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит мобильный процессор AMD Ryzen 7 5825U с 8 ядрами и 16 потоками, способный эффективно справляться с многопоточными задачами. Встроенная графика AMD Radeon обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, просмотра видео и легкой графики. Хотя ноутбук не предназначен для серьезного гейминга, он уверенно справляется с повседневными задачами и базовыми программами для работы с фото.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом, таблицами и веб-серфинга. IPS-технология гарантирует точную цветопередачу и стабильность изображения при взгляде под углом, что важно при длительной работе за компьютером.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме без заметных замедлений. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ гарантирует оперативную загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Такой объем хранилища оптимален для большинства пользователей, не работающих с очень большими файлами.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете, что подчеркивает его деловой характер. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в типичных рабочих сценариях, не создавая излишнего шума. Благодаря энергоэффективному процессору Ryzen и оптимизированным компонентам, ноутбук обеспечивает достаточное время автономной работы для решения повседневных задач.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro расширяет возможности для корпоративного использования и удаленной работы. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент с хорошей производительностью в офисных задачах и веб-серфинге. Если планируется работа с требовательными графическими приложениями или современными играми, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой. Ноутбук станет отличным выбором для офисных работников, студентов и пользователей, которым важна надежность и производительность в повседневных задачах.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 45 260 руб.11315 руб. в СплитНоутбук Rikor Neuro 5 15 OM-05 15.6" IPS Core i5-1235U 16Gb/512G...
-
В наличииЦена 45 660 руб.11415 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 45 830 руб.11458 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 AMD Ryzen 5 40/8Gb (s...
-
В наличииЦена 45 980 руб.11495 руб. в СплитHP 250R G9 [B9YM7ET] Grey 15.6" {FHD Core 3 100U/ 8Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 46 050 руб.11513 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 46 850 руб.11713 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook 15 YL512 15" Core i5-1334U 16/512GB Silver
-
В наличииЦена 46 850 руб.11713 руб. в СплитLenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6" {FHD TN i3-...
-
В наличииЦена 47 150 руб.11788 руб. в СплитНоутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro...
-
В наличииЦена 47 240 руб.11810 руб. в СплитНоутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6" IPS Core i5 1235U 16GB/512GB ...
-
В наличииЦена 48 350 руб.12088 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics ...
Для кого и под какие задачи
Ноутбук Digma Pro Fortis M ориентирован на пользователей, которым нужен производительный рабочий инструмент для офисных задач, многозадачности и повседневного использования. Восьмиядерный процессор Ryzen 7 и 16 ГБ оперативной памяти делают его отличным выбором для работы с объемными документами, таблицами и множеством браузерных вкладок. Модель подойдет для удаленной работы, учебы и решения базовых задач по обработке фото.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит мобильный процессор AMD Ryzen 7 5825U с 8 ядрами и 16 потоками, способный эффективно справляться с многопоточными задачами. Встроенная графика AMD Radeon обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, просмотра видео и легкой графики. Хотя ноутбук не предназначен для серьезного гейминга, он уверенно справляется с повседневными задачами и базовыми программами для работы с фото.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом, таблицами и веб-серфинга. IPS-технология гарантирует точную цветопередачу и стабильность изображения при взгляде под углом, что важно при длительной работе за компьютером.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме без заметных замедлений. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ гарантирует оперативную загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Такой объем хранилища оптимален для большинства пользователей, не работающих с очень большими файлами.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете, что подчеркивает его деловой характер. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в типичных рабочих сценариях, не создавая излишнего шума. Благодаря энергоэффективному процессору Ryzen и оптимизированным компонентам, ноутбук обеспечивает достаточное время автономной работы для решения повседневных задач.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro расширяет возможности для корпоративного использования и удаленной работы. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент с хорошей производительностью в офисных задачах и веб-серфинге. Если планируется работа с требовательными графическими приложениями или современными играми, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой. Ноутбук станет отличным выбором для офисных работников, студентов и пользователей, которым важна надежность и производительность в повседневных задачах.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Digma Pro Fortis M Ryzen 7 5825U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro grey (DN15R7-ADXW04)