Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD без ОС grey
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F140a-009 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD без ОС grey
Ноутбуки OSIO линейки FocusLine - это серия ноутбуков, ориентированная на пользователей, которым требуется баланс производительности и элегантного дизайна. Особенности Цветовая температура дисплея настроена на 6600К для максимального комфорта глаз при длительной работе за ноутбуком. Широкий угол раскрытия позволяет регулировать наклон дисплея как вам удобно для работы, учебы или отдыха. Тонкий и легкий дизайн - корпус ноутбука выполнен из алюминия, а вес устройства составляет всего 1.49 кг. Большой тачпад позволяет удобно управлять ноутбуком без подключения других устройств. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно набирать текст в любых условиях. Основные характеристики Дисплей Диагональ 14 дюймов. Разрешение Full HD 1920x1080. Тип матрицы IPS (матовый). Частота обновления 60 Гц. Яркость 300 кд/м2. Процессор Модель AMD Ryzen 5 5500 U . Частота 2.1 ГГц (с возможностью разгона). Оперативная память Объем 8 ГБ. Тип DDR4. Частота 3200 МГц. Накопитель Тип SSD. Объем 512 ГБ. Интерфейс и форм-фактор NVMe PCIe (SATA/PCIe3.0). Графика Встроенная AMD Radeon Graphics . Камера и связь Веб-камера 1.9 MП (1600х1200). Bluetooth 5.0. Wi-Fi 802.11b/g/n/ac. Порты и подключения 2 х USB 3.2 Gen1 Type-A. 1 х USB 2.0 Type-A. 1 х USB 3.2 Gen1 Type- С . 1 x HDMI 2.1. 1 x комбинированный аудиоразъем 3.5 мм. 1 х кард-ридер microSD 2.0. Дополнительные особенности Встроенный динамик 2 х 2 Вт, 4 Ом. Встроенный микрофон 2 х D-MIC. Вес 1.49 кг. Цвет Space Gray. Без операционной системы. Батарея Li-polymer 45.6 Ватт-час. Гарантия 1 год.
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