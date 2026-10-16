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Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD Win11Home grey купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD Win11Home grey

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Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 1
Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 2
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Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 4
Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 5
Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 6
Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 7
Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 8
Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 9
Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 10
Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 11
Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 12
Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 13
Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 14
Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 15
Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 16
Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 17
Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 2
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 3
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  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 6
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 7
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 8
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 9
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 10
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 11
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 12
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 13
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 14
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 15
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 16
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 17
  • Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1&quot; IPS FHD Win11Home grey - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 960 руб. 
Начислим 784 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713501
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Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD Win11Home grey
48 960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
AMD Ryzen 5 5500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
1.8

Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD Win11Home grey

Этот ноутбук создан для тех, кто хочет получить компьютерное устройство с наиболее востребованным функционалом. Модель полностью удовлетворяет данным требованиям. Надежный накопитель предоставляет вам возможности для долговременного хранения необходимой виртуальной информации. Устройство оборудовано веб-камерой и микрофоном, благодаря которым вы сможете организовывать видеоконференции с партнерами по бизнесу и коллегами по работе.

Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD Win11Home grey




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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
AMD Ryzen 5 5500U
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук создан для тех, кто хочет получить компьютерное устройство с наиболее востребованным функционалом. Модель полностью удовлетворяет данным требованиям. Надежный накопитель предоставляет вам возможности для долговременного хранения необходимой виртуальной информации. Устройство оборудовано веб-камерой и микрофоном, благодаря которым вы сможете организовывать видеоконференции с партнерами по бизнесу и коллегами по работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Osio FocusLine F160a-004 Ryzen 5 5500U 8Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 16.1" IPS FHD Win11Home grey - по цене 48960 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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