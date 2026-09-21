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Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD без ОС grey купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD без ОС grey

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Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 1
Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 2
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Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 1
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 2
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 3
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 4
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 5
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 6
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 7
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 8
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 9
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  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 19
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 20
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 21
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 22
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 23
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 24
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 25
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 26
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 27
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 28
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 29
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  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 31
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 32
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 33
  • Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD без ОС grey - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713497
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Характеристики

Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5-1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.48

Описание товара Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD без ОС grey

Ноутбуки OSIO линейки FocusLine - это серия ноутбуков, ориентированная на пользователей, которым требуется баланс производительности и элегантного дизайна. Особенности Цветовая температура дисплея настроена на 6600К для максимального комфорта глаз при длительной работе за ноутбуком. Широкий угол раскрытия позволяет регулировать наклон дисплея как вам удобно для работы, учебы или отдыха. Тонкий и легкий дизайн - корпус ноутбука выполнен из алюминия, а вес устройства составляет всего 1.49 кг. Большой тачпад позволяет удобно управлять ноутбуком без подключения других устройств. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно набирать текст в любых условиях.

Отзывы о товаре Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD без ОС grey




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Характеристики
Бренд
Osio
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
OSiO FocusLine
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5-1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v4.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбуки OSIO линейки FocusLine - это серия ноутбуков, ориентированная на пользователей, которым требуется баланс производительности и элегантного дизайна. Особенности Цветовая температура дисплея настроена на 6600К для максимального комфорта глаз при длительной работе за ноутбуком. Широкий угол раскрытия позволяет регулировать наклон дисплея как вам удобно для работы, учебы или отдыха. Тонкий и легкий дизайн - корпус ноутбука выполнен из алюминия, а вес устройства составляет всего 1.49 кг. Большой тачпад позволяет удобно управлять ноутбуком без подключения других устройств. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно набирать текст в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Osio FocusLine F140i-008 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD без ОС grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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