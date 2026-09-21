Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-63-R57X Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 14" OLED 2.8K Win11Home metall (NX.KTSCD.003)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
92 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 713485
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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.36
Описание товара Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-63-R57X Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 14" OLED 2.8K Win11Home metall (NX.KTSCD.003)
Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-63-R57X Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 14" OLED 2.8K Win11Home metall (NX.KTSCD.003)
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Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-63-R57X Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 14" OLED 2.8K Win11Home metall (NX.KTSCD.003)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-63-R57X Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 14" OLED 2.8K Win11Home metall (NX.KTSCD.003) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Swift Go 14 SFG14-63-R57X Ryzen 7 8845HS 16Gb SSD1Tb AMD Radeon 780M 14" OLED 2.8K Win11Home metall (NX.KTSCD.003)