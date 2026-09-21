Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58GM-735Z Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6" IPS FHD без ОС metall (NX.KQ4CD.004)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58GM-735Z Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6" IPS FHD без ОС metall (NX.KQ4CD.004)
Для кого и под какие задачи
Acer Aspire 5 в этой конфигурации представляет собой универсальный ноутбук среднего класса, способный справиться как с повседневными задачами, так и с более требовательными приложениями. Сочетание мощного процессора Intel Core i7 13-го поколения и дискретной видеокарты RTX 2050 делает его отличным выбором для работы с офисными программами, многозадачности, легкого видеомонтажа и даже казуальных игр. Металлический корпус и сбалансированная конфигурация позволяют использовать ноутбук как на работе, так и дома для развлечений.
Процессор, видеокарта и производительность
14-ядерный процессор Intel Core i7-13620H обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах и отлично справляется с работой в браузере, офисными приложениями и профессиональным софтом. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2050 с 4 ГБ памяти позволяет играть в современные игры на средних настройках графики и ускоряет рендеринг в программах для работы с видео и 3D-графикой. Эта связка компонентов обеспечивает комфортную работу в большинстве повседневных сценариев без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует натуральную цветопередачу и комфортный просмотр медиаконтента, хотя для профессиональной работы с цветом может потребоваться калибровка. Матовое покрытие экрана минимизирует блики и отражения при работе в ярко освещенных помещениях.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в нескольких программах одновременно и обработки больших объемов данных. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя активным пользователям может потребоваться расширение хранилища. Ноутбук поддерживает возможность добавления второго накопителя, что позволяет увеличить объем хранилища в будущем.
Корпус, охлаждение и автономность
Металлический корпус придает ноутбуку премиальный вид и обеспечивает хорошую защиту внутренних компонентов. Система охлаждения справляется с тепловыделением производительных компонентов, хотя под серьезной нагрузкой вентиляторы могут быть слышны. Средний вес и толщина типичны для 15-дюймового ноутбука этого класса, что делает его достаточно мобильным для периодической транспортировки, хотя и не самым легким для ежедневного ношения.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами, а качественный тачпад обеспечивает точное управление курсором.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Производительная начинка может приводить к заметному нагреву под нагрузкой, что типично для ноутбуков данного класса. Рекомендуется приобрести внешний накопитель или заранее запланировать расширение встроенного SSD, если планируется хранить большие объемы данных. Модель отлично подойдет для работы и учебы с возможностью запуска современных игр, но тем, кто ищет максимально легкий ноутбук для постоянных поездок, стоит рассмотреть более компактные альтернативы.
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Для кого и под какие задачи
Acer Aspire 5 в этой конфигурации представляет собой универсальный ноутбук среднего класса, способный справиться как с повседневными задачами, так и с более требовательными приложениями. Сочетание мощного процессора Intel Core i7 13-го поколения и дискретной видеокарты RTX 2050 делает его отличным выбором для работы с офисными программами, многозадачности, легкого видеомонтажа и даже казуальных игр. Металлический корпус и сбалансированная конфигурация позволяют использовать ноутбук как на работе, так и дома для развлечений.
Процессор, видеокарта и производительность
14-ядерный процессор Intel Core i7-13620H обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах и отлично справляется с работой в браузере, офисными приложениями и профессиональным софтом. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2050 с 4 ГБ памяти позволяет играть в современные игры на средних настройках графики и ускоряет рендеринг в программах для работы с видео и 3D-графикой. Эта связка компонентов обеспечивает комфортную работу в большинстве повседневных сценариев без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует натуральную цветопередачу и комфортный просмотр медиаконтента, хотя для профессиональной работы с цветом может потребоваться калибровка. Матовое покрытие экрана минимизирует блики и отражения при работе в ярко освещенных помещениях.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в нескольких программах одновременно и обработки больших объемов данных. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя активным пользователям может потребоваться расширение хранилища. Ноутбук поддерживает возможность добавления второго накопителя, что позволяет увеличить объем хранилища в будущем.
Корпус, охлаждение и автономность
Металлический корпус придает ноутбуку премиальный вид и обеспечивает хорошую защиту внутренних компонентов. Система охлаждения справляется с тепловыделением производительных компонентов, хотя под серьезной нагрузкой вентиляторы могут быть слышны. Средний вес и толщина типичны для 15-дюймового ноутбука этого класса, что делает его достаточно мобильным для периодической транспортировки, хотя и не самым легким для ежедневного ношения.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для внешнего монитора и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами, а качественный тачпад обеспечивает точное управление курсором.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Производительная начинка может приводить к заметному нагреву под нагрузкой, что типично для ноутбуков данного класса. Рекомендуется приобрести внешний накопитель или заранее запланировать расширение встроенного SSD, если планируется хранить большие объемы данных. Модель отлично подойдет для работы и учебы с возможностью запуска современных игр, но тем, кто ищет максимально легкий ноутбук для постоянных поездок, стоит рассмотреть более компактные альтернативы.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire 5 A515-58GM-735Z Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 2050 4Gb 15.6" IPS FHD без ОС metall (NX.KQ4CD.004)