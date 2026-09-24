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Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001)

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Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 9
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 10
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire 7
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 10
  • Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 920 руб. 
Начислим 1423 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 713449
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001)
88 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 7
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.8 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х31х7
Вес, кг.
5.6

Описание товара Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001)

Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001)

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001)




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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire 7
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13620H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
54.8 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD без ОС black (NH.QX6CD.001) - по цене 88920 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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