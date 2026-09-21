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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS midnight (MW1L3HN/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS midnight (MW1L3HN/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1L3HN/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1L3HN/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1L3HN/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1L3HN/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1L3HN/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1L3HN/A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1L3HN/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1L3HN/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1L3HN/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1L3HN/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1L3HN/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3&quot; Liquid Retina macOS midnight (MW1L3HN/A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
115 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713436
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х10
Вес, кг.
2.99

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS midnight (MW1L3HN/A)

Этот MacBook от Apple — сочетание элегантности и высокой производительности. Большой 15,3-дюймовый экран с разрешением 2880x1864 подарит яркую, чёткую картинку для работы и развлечений. Компактный и лёгкий — всего 1,51 кг, что удобно для повседневных поездок и командировок. Мощный процессор Apple M4 и 16 Гб оперативной памяти легко справятся с любыми задачами, а быстрый SSD на 256 Гб обеспечивает молниеносный запуск системы и приложений. Удобная подсветка клавиатуры сделает работу комфортной в любое время суток, а сканер отпечатка пальца отвечает за безопасность ваших данных. Надёжный аккумулятор Li-Pol гарантирует длительную работу, а операционная система Mac OS известна своей стабильностью и простотой.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS midnight (MW1L3HN/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Модель процессора
M4
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот MacBook от Apple — сочетание элегантности и высокой производительности. Большой 15,3-дюймовый экран с разрешением 2880x1864 подарит яркую, чёткую картинку для работы и развлечений. Компактный и лёгкий — всего 1,51 кг, что удобно для повседневных поездок и командировок. Мощный процессор Apple M4 и 16 Гб оперативной памяти легко справятся с любыми задачами, а быстрый SSD на 256 Гб обеспечивает молниеносный запуск системы и приложений. Удобная подсветка клавиатуры сделает работу комфортной в любое время суток, а сканер отпечатка пальца отвечает за безопасность ваших данных. Надёжный аккумулятор Li-Pol гарантирует длительную работу, а операционная система Mac OS известна своей стабильностью и простотой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS midnight (MW1L3HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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