Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133PA/A)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133PA/A)
Лёгкий и изящный ноутбук Apple с весом всего 1,24 кг станет идеальным спутником для поездок и работы вне офиса. Компактная диагональ экрана 13,6 дюйма не ограничит вас в пространствах, а высокая детализация 2560x1664 пикселей подарит чёткое, насыщенное изображение. Мощный процессор с частотой 4 ГГц и объём оперативной памяти 16 Гб делают устройство быстрым и отзывчивым даже при многозадачной работе. SSD на 512 Гб обеспечит место для всех нужных файлов. Защита усилена сканером отпечатка пальца, а современный Li-Pol аккумулятор поддержит автономность на весь день. Стильный алюминиевый корпус придаёт ноутбуку элегантность и прочность, а IPS-матрица передаёт естественные цвета под любым углом. Работает на удобной операционной системе Mac OS, а Bluetooth версии v5.3 расширяет возможности подключения.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW133PA/A)