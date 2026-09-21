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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A) - фото 7
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A) - фото 7
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713429
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 8 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х7х1
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A)

Для кого и под какие задачи

MacBook Air с процессором M4 - идеальный выбор для профессионалов, которые ценят мобильность и автономность без компромиссов в производительности. Ноутбук отлично справляется с работой в офисных приложениях, браузинге с множеством вкладок, обработкой фото в Adobe Photoshop и легким монтажом видео. Благодаря компактным размерам и отличной автономности, эта модель особенно подойдет тем, кто часто работает в кафе, командировках или путешествиях.

Процессор, видеокарта и производительность

10-ядерный процессор Apple M4 в связке с 8-ядерным графическим ускорителем обеспечивает впечатляющую производительность при низком энергопотреблении. Эта конфигурация легко справляется с многозадачностью в macOS, позволяет комфортно работать с большими документами и таблицами, а также заниматься базовой обработкой фото и видео. Встроенный Neural Engine ускоряет задачи с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения.

Экран и комфорт работы

13.6-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2560x1664 пикселей обеспечивает отличную детализацию и точную цветопередачу. Матрица поддерживает широкий цветовой охват P3 и технологию True Tone, которая автоматически подстраивает баланс белого под освещение. Высокая яркость и качественное антибликовое покрытие делают работу комфортной даже при ярком солнечном свете.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ unified-памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме и быструю обработку данных. SSD-накопитель объемом 256 ГБ отличается высокой скоростью работы, что гарантирует мгновенную загрузку системы и быстрый запуск приложений. Важно учитывать, что возможности расширения памяти и замены накопителя отсутствуют - конфигурацию нужно выбирать сразу с запасом.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус из переработанного алюминия в цвете Midnight отличается премиальным качеством сборки при толщине всего 11.3 мм и весе 1.24 кг. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно благодаря энергоэффективной архитектуре Apple Silicon. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при просмотре видео и до 15 часов активного веб-серфинга, что позволяет не беспокоиться о поиске розетки в течение всего рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, а также разъемом для наушников и магнитным коннектором MagSafe 3 для зарядки. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой обеспечивает комфортный ввод текста, а сенсор Touch ID в кнопке питания позволяет быстро и безопасно разблокировать устройство.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть ограниченный объем встроенного накопителя - 256 ГБ может потребовать использования внешних дисков или облачных хранилищ. Отсутствие активного охлаждения может привести к временному снижению производительности при длительных нагрузках. Для работы с ресурсоемкими задачами вроде профессионального видеомонтажа или 3D-рендеринга лучше рассмотреть MacBook Pro. Однако для повседневной работы, учебы и творчества этот MacBook Air предлагает идеальный баланс производительности, автономности и портативности.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Развернуть
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 8 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MacBook Air с процессором M4 - идеальный выбор для профессионалов, которые ценят мобильность и автономность без компромиссов в производительности. Ноутбук отлично справляется с работой в офисных приложениях, браузинге с множеством вкладок, обработкой фото в Adobe Photoshop и легким монтажом видео. Благодаря компактным размерам и отличной автономности, эта модель особенно подойдет тем, кто часто работает в кафе, командировках или путешествиях.

Процессор, видеокарта и производительность

10-ядерный процессор Apple M4 в связке с 8-ядерным графическим ускорителем обеспечивает впечатляющую производительность при низком энергопотреблении. Эта конфигурация легко справляется с многозадачностью в macOS, позволяет комфортно работать с большими документами и таблицами, а также заниматься базовой обработкой фото и видео. Встроенный Neural Engine ускоряет задачи с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения.

Экран и комфорт работы

13.6-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением 2560x1664 пикселей обеспечивает отличную детализацию и точную цветопередачу. Матрица поддерживает широкий цветовой охват P3 и технологию True Tone, которая автоматически подстраивает баланс белого под освещение. Высокая яркость и качественное антибликовое покрытие делают работу комфортной даже при ярком солнечном свете.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ unified-памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме и быструю обработку данных. SSD-накопитель объемом 256 ГБ отличается высокой скоростью работы, что гарантирует мгновенную загрузку системы и быстрый запуск приложений. Важно учитывать, что возможности расширения памяти и замены накопителя отсутствуют - конфигурацию нужно выбирать сразу с запасом.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус из переработанного алюминия в цвете Midnight отличается премиальным качеством сборки при толщине всего 11.3 мм и весе 1.24 кг. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно благодаря энергоэффективной архитектуре Apple Silicon. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при просмотре видео и до 15 часов активного веб-серфинга, что позволяет не беспокоиться о поиске розетки в течение всего рабочего дня.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 с поддержкой быстрой зарядки и подключения внешних дисплеев, а также разъемом для наушников и магнитным коннектором MagSafe 3 для зарядки. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой обеспечивает комфортный ввод текста, а сенсор Touch ID в кнопке питания позволяет быстро и безопасно разблокировать устройство.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть ограниченный объем встроенного накопителя - 256 ГБ может потребовать использования внешних дисков или облачных хранилищ. Отсутствие активного охлаждения может привести к временному снижению производительности при длительных нагрузках. Для работы с ресурсоемкими задачами вроде профессионального видеомонтажа или 3D-рендеринга лучше рассмотреть MacBook Pro. Однако для повседневной работы, учебы и творчества этот MacBook Air предлагает идеальный баланс производительности, автономности и портативности.

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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MW123HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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