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Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro 10 core 16Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MPHJ3C/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro 10 core 16Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MPHJ3C/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro 10 core 16Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MPHJ3C/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro 10 core 16Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MPHJ3C/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro 10 core 16Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MPHJ3C/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro 10 core 16Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MPHJ3C/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro 10 core 16Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MPHJ3C/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro 10 core 16Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MPHJ3C/A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro 10 core 16Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MPHJ3C/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro 10 core 16Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MPHJ3C/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro 10 core 16Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MPHJ3C/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro 10 core 16Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MPHJ3C/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro 10 core 16Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MPHJ3C/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro 10 core 16Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS silver (MPHJ3C/A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
131 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713419
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M2 Pro
Модель процессора
M2 Pro
Частота процессора, ГГц
3.49
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
Apple M2 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
4
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х10
Вес, кг.
2.6

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro 10 core 16Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MPHJ3C/A)

Для кого и под какие задачи

MacBook Pro с чипом M2 Pro создан для профессионалов творческих специальностей и разработчиков, которым важна максимальная производительность в компактном корпусе. Этот ноутбук превосходно справляется с обработкой фото и видео в профессиональных приложениях, разработкой программного обеспечения, работой с большими датасетами и сложными вычислениями. Благодаря мощному процессору и встроенной графике он легко справляется с рендерингом 4K-видео, обработкой RAW-фотографий и компиляцией крупных проектов.

Процессор, видеокарта и производительность

10-ядерный процессор M2 Pro с поддержкой до 16 потоков обеспечивает впечатляющую вычислительную мощность, а 16-ядерный графический процессор предоставляет производительность уровня дискретных видеокарт. Эта конфигурация позволяет работать с несколькими потоками 4K-видео в Final Cut Pro, обрабатывать сложные слои в Photoshop и запускать ресурсоемкие среды разработки без малейших задержек. Архитектура Apple Silicon гарантирует высочайшую энергоэффективность даже при максимальной нагрузке.

Экран и комфорт работы

14.2-дюймовый Liquid Retina XDR дисплей с разрешением выше 2K обеспечивает исключительную точность цветопередачи и яркость до 1600 нит в HDR-режиме. Технология ProMotion с частотой обновления до 120 Гц делает работу максимально плавной, а широкий цветовой охват P3 и профессиональная калибровка позволяют использовать ноутбук для точной цветокоррекции и работы с HDR-контентом.

Память, накопители и расширение

16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу с большими файлами и множеством приложений одновременно. Скоростной SSD-накопитель объемом 1 ТБ позволяет мгновенно загружать систему и приложения, а также работать с тяжелыми проектами без задержек. Благодаря эффективной архитектуре памяти M2 Pro, система использует ресурсы максимально оптимально, что особенно важно при работе с профессиональным ПО.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный алюминиевый корпус сочетает прочность и легкость, делая ноутбук идеальным для мобильной работы. Продвинутая система активного охлаждения эффективно отводит тепло даже при длительных нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективности M2 Pro и емкой батарее, ноутбук способен проработать до 18 часов при обычном использовании и до 12 часов при интенсивной работе с профессиональными приложениями.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

MacBook Pro оснащен тремя портами Thunderbolt 4, разъемом HDMI, слотом для карт SDXC и портом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Качественная 1080p FaceTime HD камера, система из шести динамиков с поддержкой пространственного звука и клавиатура Magic Keyboard с подсветкой делают работу максимально комфортной. Встроенный Touch ID обеспечивает быструю и безопасную аутентификацию.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе важно учитывать, что память и накопитель не подлежат модернизации после покупки. Для работы с большими проектами может потребоваться конфигурация с большим объемом памяти. Несмотря на высокую стоимость, эта модель обеспечивает отличное соотношение производительности, автономности и портативности для профессионалов. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто работает с видео, фото, разработкой ПО и другими ресурсоемкими задачами в экосистеме Apple.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro 10 core 16Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MPHJ3C/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M2 Pro
Модель процессора
M2 Pro
Частота процессора, ГГц
3.49
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
Apple M2 Pro 16 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
4
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MacBook Pro с чипом M2 Pro создан для профессионалов творческих специальностей и разработчиков, которым важна максимальная производительность в компактном корпусе. Этот ноутбук превосходно справляется с обработкой фото и видео в профессиональных приложениях, разработкой программного обеспечения, работой с большими датасетами и сложными вычислениями. Благодаря мощному процессору и встроенной графике он легко справляется с рендерингом 4K-видео, обработкой RAW-фотографий и компиляцией крупных проектов.

Процессор, видеокарта и производительность

10-ядерный процессор M2 Pro с поддержкой до 16 потоков обеспечивает впечатляющую вычислительную мощность, а 16-ядерный графический процессор предоставляет производительность уровня дискретных видеокарт. Эта конфигурация позволяет работать с несколькими потоками 4K-видео в Final Cut Pro, обрабатывать сложные слои в Photoshop и запускать ресурсоемкие среды разработки без малейших задержек. Архитектура Apple Silicon гарантирует высочайшую энергоэффективность даже при максимальной нагрузке.

Экран и комфорт работы

14.2-дюймовый Liquid Retina XDR дисплей с разрешением выше 2K обеспечивает исключительную точность цветопередачи и яркость до 1600 нит в HDR-режиме. Технология ProMotion с частотой обновления до 120 Гц делает работу максимально плавной, а широкий цветовой охват P3 и профессиональная калибровка позволяют использовать ноутбук для точной цветокоррекции и работы с HDR-контентом.

Память, накопители и расширение

16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу с большими файлами и множеством приложений одновременно. Скоростной SSD-накопитель объемом 1 ТБ позволяет мгновенно загружать систему и приложения, а также работать с тяжелыми проектами без задержек. Благодаря эффективной архитектуре памяти M2 Pro, система использует ресурсы максимально оптимально, что особенно важно при работе с профессиональным ПО.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный алюминиевый корпус сочетает прочность и легкость, делая ноутбук идеальным для мобильной работы. Продвинутая система активного охлаждения эффективно отводит тепло даже при длительных нагрузках, сохраняя низкий уровень шума. Благодаря энергоэффективности M2 Pro и емкой батарее, ноутбук способен проработать до 18 часов при обычном использовании и до 12 часов при интенсивной работе с профессиональными приложениями.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

MacBook Pro оснащен тремя портами Thunderbolt 4, разъемом HDMI, слотом для карт SDXC и портом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Качественная 1080p FaceTime HD камера, система из шести динамиков с поддержкой пространственного звука и клавиатура Magic Keyboard с подсветкой делают работу максимально комфортной. Встроенный Touch ID обеспечивает быструю и безопасную аутентификацию.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе важно учитывать, что память и накопитель не подлежат модернизации после покупки. Для работы с большими проектами может потребоваться конфигурация с большим объемом памяти. Несмотря на высокую стоимость, эта модель обеспечивает отличное соотношение производительности, автономности и портативности для профессионалов. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто работает с видео, фото, разработкой ПО и другими ресурсоемкими задачами в экосистеме Apple.

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Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro A2779 M2 Pro 10 core 16Gb SSD1Tb/16 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS silver (MPHJ3C/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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