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Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" IPS (2560x1664) macOS midnight (MC7X4HN/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" IPS (2560x1664) macOS midnight (MC7X4HN/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; IPS (2560x1664) macOS midnight (MC7X4HN/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; IPS (2560x1664) macOS midnight (MC7X4HN/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; IPS (2560x1664) macOS midnight (MC7X4HN/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; IPS (2560x1664) macOS midnight (MC7X4HN/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; IPS (2560x1664) macOS midnight (MC7X4HN/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; IPS (2560x1664) macOS midnight (MC7X4HN/A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; IPS (2560x1664) macOS midnight (MC7X4HN/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; IPS (2560x1664) macOS midnight (MC7X4HN/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; IPS (2560x1664) macOS midnight (MC7X4HN/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; IPS (2560x1664) macOS midnight (MC7X4HN/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; IPS (2560x1664) macOS midnight (MC7X4HN/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; IPS (2560x1664) macOS midnight (MC7X4HN/A) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713408
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M2
Модель процессора
8 core
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M2 8 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.6 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х24х10
Вес, кг.
2.02

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" IPS (2560x1664) macOS midnight (MC7X4HN/A)

Для кого и под какие задачи

MacBook Air на базе процессора M2 создан для мобильных профессионалов, студентов и пользователей, которым важны компактность, автономность и комфортная работа с документами, браузером и легким креативом. Благодаря мощному чипу M2 ноутбук уверенно справляется с офисными программами, многозадачностью в Safari, базовой обработкой фото в Adobe Lightroom и монтажом видео для YouTube в Final Cut Pro. Особенно удачно эта конфигурация подойдет тем, кто часто работает в поездках или кафе.

Процессор, видеокарта и производительность

Чип Apple M2 с 8-ядерным CPU и 8-ядерным GPU обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Процессор легко справляется с десятками вкладок в браузере, работой в Microsoft Office и Adobe Creative Cloud, а также позволяет комфортно монтировать 4K-видео. Встроенная графика достаточна для работы с Figma, Sketch и других дизайнерских приложений, хотя для сложного 3D-рендеринга лучше присмотреться к MacBook Pro.

Экран и комфорт работы

13.6-дюймовый IPS-дисплей Liquid Retina с разрешением 2560x1664 обеспечивает отличную детализацию текста и изображений. Матрица демонстрирует высокую яркость, широкий цветовой охват и точную цветопередачу, что важно для работы с фото и дизайном. Благодаря повышенной плотности пикселей текст выглядит исключительно четким, а изображения - детальными, что особенно ценно при длительной работе с документами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме и быстрое переключение между приложениями. SSD-накопитель на 256 ГБ отличается высокой скоростью работы, мгновенно запуская систему и приложения. Хотя возможности физического расширения памяти нет, можно использовать внешние накопители через порты Thunderbolt или облачные хранилища.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус из алюминия в цвете Midnight отличается премиальным качеством сборки и толщиной всего 1.13 см при весе 1.24 кг. Пассивная система охлаждения работает совершенно бесшумно даже под нагрузкой. Батарея обеспечивает до 15 часов автономной работы в браузере или до 18 часов при просмотре видео, что позволяет спокойно работать целый день без подзарядки. Зарядное устройство MagSafe защищает ноутбук от случайных рывков кабеля.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt 4/USB-C для подключения внешних дисплеев и быстрой передачи данных, разъемом MagSafe 3 для зарядки и 3.5-мм аудиоразъемом. Поддерживаются Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 для стабильного беспроводного подключения. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой обеспечивает комфортный набор текста, а Touch ID упрощает разблокировку и подтверждение платежей. Качественная 1080p FaceTime HD камера отлично подходит для видеозвонков.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что темный цвет Midnight может собирать отпечатки пальцев, а 256 ГБ накопителя может быть недостаточно для работы с большими медиафайлами. Два порта USB-C могут потребовать использования переходников для подключения устройств с USB-A. Однако эти особенности компенсируются великолепной автономностью, бесшумной работой и высокой производительностью. Модель идеальна для работы с документами, веб-серфинга и базового креатива, но тем, кто работает с тяжелым видеомонтажом или 3D-графикой, стоит рассмотреть MacBook Pro с более мощным охлаждением.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" IPS (2560x1664) macOS midnight (MC7X4HN/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M2
Модель процессора
8 core
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple M2 8 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
52.6 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MacBook Air на базе процессора M2 создан для мобильных профессионалов, студентов и пользователей, которым важны компактность, автономность и комфортная работа с документами, браузером и легким креативом. Благодаря мощному чипу M2 ноутбук уверенно справляется с офисными программами, многозадачностью в Safari, базовой обработкой фото в Adobe Lightroom и монтажом видео для YouTube в Final Cut Pro. Особенно удачно эта конфигурация подойдет тем, кто часто работает в поездках или кафе.

Процессор, видеокарта и производительность

Чип Apple M2 с 8-ядерным CPU и 8-ядерным GPU обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Процессор легко справляется с десятками вкладок в браузере, работой в Microsoft Office и Adobe Creative Cloud, а также позволяет комфортно монтировать 4K-видео. Встроенная графика достаточна для работы с Figma, Sketch и других дизайнерских приложений, хотя для сложного 3D-рендеринга лучше присмотреться к MacBook Pro.

Экран и комфорт работы

13.6-дюймовый IPS-дисплей Liquid Retina с разрешением 2560x1664 обеспечивает отличную детализацию текста и изображений. Матрица демонстрирует высокую яркость, широкий цветовой охват и точную цветопередачу, что важно для работы с фото и дизайном. Благодаря повышенной плотности пикселей текст выглядит исключительно четким, а изображения - детальными, что особенно ценно при длительной работе с документами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме и быстрое переключение между приложениями. SSD-накопитель на 256 ГБ отличается высокой скоростью работы, мгновенно запуская систему и приложения. Хотя возможности физического расширения памяти нет, можно использовать внешние накопители через порты Thunderbolt или облачные хранилища.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус из алюминия в цвете Midnight отличается премиальным качеством сборки и толщиной всего 1.13 см при весе 1.24 кг. Пассивная система охлаждения работает совершенно бесшумно даже под нагрузкой. Батарея обеспечивает до 15 часов автономной работы в браузере или до 18 часов при просмотре видео, что позволяет спокойно работать целый день без подзарядки. Зарядное устройство MagSafe защищает ноутбук от случайных рывков кабеля.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt 4/USB-C для подключения внешних дисплеев и быстрой передачи данных, разъемом MagSafe 3 для зарядки и 3.5-мм аудиоразъемом. Поддерживаются Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0 для стабильного беспроводного подключения. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой обеспечивает комфортный набор текста, а Touch ID упрощает разблокировку и подтверждение платежей. Качественная 1080p FaceTime HD камера отлично подходит для видеозвонков.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что темный цвет Midnight может собирать отпечатки пальцев, а 256 ГБ накопителя может быть недостаточно для работы с большими медиафайлами. Два порта USB-C могут потребовать использования переходников для подключения устройств с USB-A. Однако эти особенности компенсируются великолепной автономностью, бесшумной работой и высокой производительностью. Модель идеальна для работы с документами, веб-серфинга и базового креатива, но тем, кто работает с тяжелым видеомонтажом или 3D-графикой, стоит рассмотреть MacBook Pro с более мощным охлаждением.

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Ноутбук Apple MacBook Air A2681 M2 8 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" IPS (2560x1664) macOS midnight (MC7X4HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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