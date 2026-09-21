Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3241 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/10 core GPU 15.3" Liquid Retina macOS lt.blue (MC7A4LL/A)
Для кого и под какие задачи
MacBook Air с 15-дюймовым экраном и процессором M3 создан для тех, кто ценит баланс мобильности и комфортной работы. Этот ультрабук отлично подойдет для работы с документами, веб-разработки, легкого фото- и видеомонтажа, а также для учебы и развлечений. Благодаря производительному чипу M3 и увеличенному экрану, ноутбук справляется с многозадачностью и творческими приложениями существенно лучше базовых офисных моделей.
Процессор, видеокарта и производительность
Чип Apple M3 с 10-ядерным CPU и таким же GPU обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Процессор легко справляется с десятками вкладок в браузере, работой в профессиональных приложениях вроде Final Cut Pro или Adobe Photoshop, а встроенная графика позволяет даже поиграть в нетребовательные игры. Система отлично оптимизирована под macOS и фирменные приложения Apple, что обеспечивает плавную работу без задержек.
Экран и комфорт работы
15,3-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением выше 2K обеспечивает исключительную четкость текста и детализацию изображений. Матрица IPS-типа отличается широкими углами обзора, точной цветопередачей и высокой яркостью до 500 нит, что делает комфортной работу даже на улице. Экран покрывает цветовое пространство P3, что важно для работы с фото и видео.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают отличную производительность в многозадачности и профессиональных приложениях. SSD-накопитель на 256 ГБ демонстрирует высокую скорость чтения и записи данных. Хотя возможности расширения памяти и хранилища отсутствуют, унифицированная архитектура Apple эффективно использует имеющиеся ресурсы.
Корпус, охлаждение и автономность
Алюминиевый корпус толщиной всего 11.5 мм и весом около 1.5 кг делает ноутбук очень мобильным. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно, а отсутствие вентиляторов не мешает поддерживать стабильную производительность в большинстве задач. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при обычном использовании и около 12-15 часов при более интенсивных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4, которые поддерживают быструю передачу данных и зарядку. Есть разъем для наушников 3.5 мм и магнитный коннектор MagSafe 3 для безопасной зарядки. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой дополнена увеличенным трекпадом Force Touch. Качественная 1080p FaceTime HD камера и система из шести динамиков обеспечивают отличное качество видеозвонков.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть ограниченный объем встроенного накопителя - 256 ГБ может потребовать использования внешних дисков или облачных сервисов. Отсутствие активного охлаждения может привести к снижению производительности при длительных нагрузках в тяжелых приложениях. Для работы с ресурсоемкими задачами или профессионального монтажа 4K видео лучше рассмотреть MacBook Pro. Однако для большинства пользователей этот MacBook Air станет идеальным балансом между производительностью, автономностью и портативностью.
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Для кого и под какие задачи
MacBook Air с 15-дюймовым экраном и процессором M3 создан для тех, кто ценит баланс мобильности и комфортной работы. Этот ультрабук отлично подойдет для работы с документами, веб-разработки, легкого фото- и видеомонтажа, а также для учебы и развлечений. Благодаря производительному чипу M3 и увеличенному экрану, ноутбук справляется с многозадачностью и творческими приложениями существенно лучше базовых офисных моделей.
Процессор, видеокарта и производительность
Чип Apple M3 с 10-ядерным CPU и таким же GPU обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Процессор легко справляется с десятками вкладок в браузере, работой в профессиональных приложениях вроде Final Cut Pro или Adobe Photoshop, а встроенная графика позволяет даже поиграть в нетребовательные игры. Система отлично оптимизирована под macOS и фирменные приложения Apple, что обеспечивает плавную работу без задержек.
Экран и комфорт работы
15,3-дюймовый Liquid Retina дисплей с разрешением выше 2K обеспечивает исключительную четкость текста и детализацию изображений. Матрица IPS-типа отличается широкими углами обзора, точной цветопередачей и высокой яркостью до 500 нит, что делает комфортной работу даже на улице. Экран покрывает цветовое пространство P3, что важно для работы с фото и видео.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают отличную производительность в многозадачности и профессиональных приложениях. SSD-накопитель на 256 ГБ демонстрирует высокую скорость чтения и записи данных. Хотя возможности расширения памяти и хранилища отсутствуют, унифицированная архитектура Apple эффективно использует имеющиеся ресурсы.
Корпус, охлаждение и автономность
Алюминиевый корпус толщиной всего 11.5 мм и весом около 1.5 кг делает ноутбук очень мобильным. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно, а отсутствие вентиляторов не мешает поддерживать стабильную производительность в большинстве задач. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при обычном использовании и около 12-15 часов при более интенсивных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4, которые поддерживают быструю передачу данных и зарядку. Есть разъем для наушников 3.5 мм и магнитный коннектор MagSafe 3 для безопасной зарядки. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура Magic Keyboard с подсветкой дополнена увеличенным трекпадом Force Touch. Качественная 1080p FaceTime HD камера и система из шести динамиков обеспечивают отличное качество видеозвонков.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть ограниченный объем встроенного накопителя - 256 ГБ может потребовать использования внешних дисков или облачных сервисов. Отсутствие активного охлаждения может привести к снижению производительности при длительных нагрузках в тяжелых приложениях. Для работы с ресурсоемкими задачами или профессионального монтажа 4K видео лучше рассмотреть MacBook Pro. Однако для большинства пользователей этот MacBook Air станет идеальным балансом между производительностью, автономностью и портативностью.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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