Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A)
Для кого и под какие задачи
MacBook Air с чипом M4 идеально подходит для мобильных профессионалов, студентов и пользователей, ценящих производительность в компактном корпусе. Благодаря мощному 10-ядерному процессору и 8-ядерному графическому блоку ноутбук уверенно справляется с многозадачностью, работой в профессиональных приложениях и созданием контента. Это отличный выбор для работы с документами, веб-разработки, редактирования фото и видео в Full HD, а также для комфортного веб-серфинга и развлечений.
Процессор, видеокарта и производительность
Фирменный чип Apple M4 с 10 процессорными ядрами обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Встроенный 8-ядерный графический процессор демонстрирует высокую эффективность в задачах рендеринга, обработки фото и легкого видеомонтажа. Связка CPU и GPU позволяет плавно работать с десятками вкладок браузера, редактировать RAW-фотографии и монтировать видео в Final Cut Pro без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
13.6-дюймовый экран Liquid Retina с разрешением 2560x1664 пикселей обеспечивает исключительную четкость изображения и натуральную цветопередачу. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и отличную яркость, делая работу комфортной как в помещении, так и на улице. Высокая плотность пикселей и технология True Tone адаптирует цветовую температуру под окружающее освещение, снижая нагрузку на глаза при длительной работе.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу системы и эффективную многозадачность. SSD-накопитель объемом 256 ГБ демонстрирует высокую скорость чтения и записи данных, моментально запуская приложения и операционную систему. Хотя физическое расширение памяти невозможно, облачные сервисы и внешние накопители легко решают вопрос с хранением данных.
Корпус, охлаждение и автономность
Элегантный алюминиевый корпус в нежно-голубом цвете отличается премиальным качеством сборки и впечатляющей легкостью. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно, эффективно отводя тепло даже при высоких нагрузках. Энергоэффективность чипа M4 в сочетании с оптимизированной macOS обеспечивает до 18 часов автономной работы при обычном использовании, что делает ноутбук идеальным компаньоном для работы вне офиса.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 для подключения внешних дисплеев и быстрой передачи данных, а также разъемом MagSafe 3 для безопасной магнитной зарядки. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Качественная FaceTime HD камера, четкий звук с поддержкой пространственного аудио и удобная клавиатура Magic Keyboard с подсветкой дополняют премиальный пользовательский опыт.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать отсутствие возможности апгрейда и относительно небольшой объем встроенного накопителя. Для работы с большими медиафайлами или виртуальными машинами может потребоваться внешний SSD. Также важно понимать, что некоторые специфические программы могут быть недоступны или работать через эмуляцию Rosetta 2. Однако для большинства задач, включая работу с документами, веб-разработку и создание контента, MacBook Air станет идеальным выбором благодаря своей производительности, автономности и портативности.
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Для кого и под какие задачи
MacBook Air с чипом M4 идеально подходит для мобильных профессионалов, студентов и пользователей, ценящих производительность в компактном корпусе. Благодаря мощному 10-ядерному процессору и 8-ядерному графическому блоку ноутбук уверенно справляется с многозадачностью, работой в профессиональных приложениях и созданием контента. Это отличный выбор для работы с документами, веб-разработки, редактирования фото и видео в Full HD, а также для комфортного веб-серфинга и развлечений.
Процессор, видеокарта и производительность
Фирменный чип Apple M4 с 10 процессорными ядрами обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Встроенный 8-ядерный графический процессор демонстрирует высокую эффективность в задачах рендеринга, обработки фото и легкого видеомонтажа. Связка CPU и GPU позволяет плавно работать с десятками вкладок браузера, редактировать RAW-фотографии и монтировать видео в Final Cut Pro без заметных задержек.
Экран и комфорт работы
13.6-дюймовый экран Liquid Retina с разрешением 2560x1664 пикселей обеспечивает исключительную четкость изображения и натуральную цветопередачу. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и отличную яркость, делая работу комфортной как в помещении, так и на улице. Высокая плотность пикселей и технология True Tone адаптирует цветовую температуру под окружающее освещение, снижая нагрузку на глаза при длительной работе.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу системы и эффективную многозадачность. SSD-накопитель объемом 256 ГБ демонстрирует высокую скорость чтения и записи данных, моментально запуская приложения и операционную систему. Хотя физическое расширение памяти невозможно, облачные сервисы и внешние накопители легко решают вопрос с хранением данных.
Корпус, охлаждение и автономность
Элегантный алюминиевый корпус в нежно-голубом цвете отличается премиальным качеством сборки и впечатляющей легкостью. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно, эффективно отводя тепло даже при высоких нагрузках. Энергоэффективность чипа M4 в сочетании с оптимизированной macOS обеспечивает до 18 часов автономной работы при обычном использовании, что делает ноутбук идеальным компаньоном для работы вне офиса.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 для подключения внешних дисплеев и быстрой передачи данных, а также разъемом MagSafe 3 для безопасной магнитной зарядки. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Качественная FaceTime HD камера, четкий звук с поддержкой пространственного аудио и удобная клавиатура Magic Keyboard с подсветкой дополняют премиальный пользовательский опыт.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать отсутствие возможности апгрейда и относительно небольшой объем встроенного накопителя. Для работы с большими медиафайлами или виртуальными машинами может потребоваться внешний SSD. Также важно понимать, что некоторые специфические программы могут быть недоступны или работать через эмуляцию Rosetta 2. Однако для большинства задач, включая работу с документами, веб-разработку и создание контента, MacBook Air станет идеальным выбором благодаря своей производительности, автономности и портативности.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A)