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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713391
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
Apple M4 (10 core CPU/10 core GPU)
Частота процессора, ГГц
2.89
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х24х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A)

Для кого и под какие задачи

MacBook Air с чипом M4 идеально подходит для мобильных профессионалов, студентов и пользователей, ценящих производительность в компактном корпусе. Благодаря мощному 10-ядерному процессору и 8-ядерному графическому блоку ноутбук уверенно справляется с многозадачностью, работой в профессиональных приложениях и созданием контента. Это отличный выбор для работы с документами, веб-разработки, редактирования фото и видео в Full HD, а также для комфортного веб-серфинга и развлечений.

Процессор, видеокарта и производительность

Фирменный чип Apple M4 с 10 процессорными ядрами обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Встроенный 8-ядерный графический процессор демонстрирует высокую эффективность в задачах рендеринга, обработки фото и легкого видеомонтажа. Связка CPU и GPU позволяет плавно работать с десятками вкладок браузера, редактировать RAW-фотографии и монтировать видео в Final Cut Pro без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

13.6-дюймовый экран Liquid Retina с разрешением 2560x1664 пикселей обеспечивает исключительную четкость изображения и натуральную цветопередачу. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и отличную яркость, делая работу комфортной как в помещении, так и на улице. Высокая плотность пикселей и технология True Tone адаптирует цветовую температуру под окружающее освещение, снижая нагрузку на глаза при длительной работе.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу системы и эффективную многозадачность. SSD-накопитель объемом 256 ГБ демонстрирует высокую скорость чтения и записи данных, моментально запуская приложения и операционную систему. Хотя физическое расширение памяти невозможно, облачные сервисы и внешние накопители легко решают вопрос с хранением данных.

Корпус, охлаждение и автономность

Элегантный алюминиевый корпус в нежно-голубом цвете отличается премиальным качеством сборки и впечатляющей легкостью. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно, эффективно отводя тепло даже при высоких нагрузках. Энергоэффективность чипа M4 в сочетании с оптимизированной macOS обеспечивает до 18 часов автономной работы при обычном использовании, что делает ноутбук идеальным компаньоном для работы вне офиса.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 для подключения внешних дисплеев и быстрой передачи данных, а также разъемом MagSafe 3 для безопасной магнитной зарядки. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Качественная FaceTime HD камера, четкий звук с поддержкой пространственного аудио и удобная клавиатура Magic Keyboard с подсветкой дополняют премиальный пользовательский опыт.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать отсутствие возможности апгрейда и относительно небольшой объем встроенного накопителя. Для работы с большими медиафайлами или виртуальными машинами может потребоваться внешний SSD. Также важно понимать, что некоторые специфические программы могут быть недоступны или работать через эмуляцию Rosetta 2. Однако для большинства задач, включая работу с документами, веб-разработку и создание контента, MacBook Air станет идеальным выбором благодаря своей производительности, автономности и портативности.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Операционная система
Mac OS
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Развернуть
Модель процессора
Apple M4 (10 core CPU/10 core GPU)
Частота процессора, ГГц
2.89
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MacBook Air с чипом M4 идеально подходит для мобильных профессионалов, студентов и пользователей, ценящих производительность в компактном корпусе. Благодаря мощному 10-ядерному процессору и 8-ядерному графическому блоку ноутбук уверенно справляется с многозадачностью, работой в профессиональных приложениях и созданием контента. Это отличный выбор для работы с документами, веб-разработки, редактирования фото и видео в Full HD, а также для комфортного веб-серфинга и развлечений.

Процессор, видеокарта и производительность

Фирменный чип Apple M4 с 10 процессорными ядрами обеспечивает впечатляющую производительность при минимальном энергопотреблении. Встроенный 8-ядерный графический процессор демонстрирует высокую эффективность в задачах рендеринга, обработки фото и легкого видеомонтажа. Связка CPU и GPU позволяет плавно работать с десятками вкладок браузера, редактировать RAW-фотографии и монтировать видео в Final Cut Pro без заметных задержек.

Экран и комфорт работы

13.6-дюймовый экран Liquid Retina с разрешением 2560x1664 пикселей обеспечивает исключительную четкость изображения и натуральную цветопередачу. IPS-матрица гарантирует широкие углы обзора и отличную яркость, делая работу комфортной как в помещении, так и на улице. Высокая плотность пикселей и технология True Tone адаптирует цветовую температуру под окружающее освещение, снижая нагрузку на глаза при длительной работе.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу системы и эффективную многозадачность. SSD-накопитель объемом 256 ГБ демонстрирует высокую скорость чтения и записи данных, моментально запуская приложения и операционную систему. Хотя физическое расширение памяти невозможно, облачные сервисы и внешние накопители легко решают вопрос с хранением данных.

Корпус, охлаждение и автономность

Элегантный алюминиевый корпус в нежно-голубом цвете отличается премиальным качеством сборки и впечатляющей легкостью. Пассивная система охлаждения работает абсолютно бесшумно, эффективно отводя тепло даже при высоких нагрузках. Энергоэффективность чипа M4 в сочетании с оптимизированной macOS обеспечивает до 18 часов автономной работы при обычном использовании, что делает ноутбук идеальным компаньоном для работы вне офиса.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4 для подключения внешних дисплеев и быстрой передачи данных, а также разъемом MagSafe 3 для безопасной магнитной зарядки. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Качественная FaceTime HD камера, четкий звук с поддержкой пространственного аудио и удобная клавиатура Magic Keyboard с подсветкой дополняют премиальный пользовательский опыт.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать отсутствие возможности апгрейда и относительно небольшой объем встроенного накопителя. Для работы с большими медиафайлами или виртуальными машинами может потребоваться внешний SSD. Также важно понимать, что некоторые специфические программы могут быть недоступны или работать через эмуляцию Rosetta 2. Однако для большинства задач, включая работу с документами, веб-разработку и создание контента, MacBook Air станет идеальным выбором благодаря своей производительности, автономности и портативности.

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Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 16Gb SSD256Gb/8 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS lt.blue (MC6T4HN/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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