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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Объем оперативной памяти
24 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6&quot; Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713388
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
10 core
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х29х8
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A)

Для кого и под какие задачи

MacBook Air на базе процессора M4 станет идеальным выбором для профессионалов, работающих с контентом, дизайнеров и разработчиков, которым важна максимальная мобильность без потери производительности. Увеличенный объем оперативной памяти в 24 ГБ позволяет комфортно работать с большими проектами в Adobe Creative Suite, держать открытыми десятки вкладок браузера и запускать ресурсоемкие приложения для разработки. Компактные размеры и отличная автономность делают его прекрасным companion-устройством для работы из любой точки.

Процессор, видеокарта и производительность

10-ядерный процессор Apple M4 демонстрирует впечатляющую производительность в однопоточных и многопоточных задачах, эффективно справляясь с рендерингом видео, обработкой фотографий и компиляцией кода. Встроенный 10-ядерный графический процессор обеспечивает достаточную мощность для работы с графическими редакторами, монтажа видео в Final Cut Pro и даже запуска нетребовательных игр. Благодаря оптимизации macOS и нативным приложениям, система работает максимально плавно и отзывчиво.

Экран и комфорт работы

13.6-дюймовый экран Liquid Retina с разрешением 2560x1664 обеспечивает исключительную четкость текста и детализацию изображения. Матрица отличается широким цветовым охватом, высокой яркостью и отличной цветопередачей, что критично важно для работы с графикой и видео. Антибликовое покрытие и высокая максимальная яркость позволяют комфортно работать даже при ярком внешнем освещении.

Память, накопители и расширение

Установленные 24 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу с большими файлами и множеством приложений одновременно. SSD-накопитель емкостью 512 ГБ демонстрирует высокую скорость чтения и записи, что важно при работе с тяжелыми проектами и большими медиафайлами. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, облачные сервисы и внешние накопители легко решают вопрос дополнительного хранилища.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из переработанного алюминия в элегантном цвете Midnight, сохраняя фирменную прочность и легкость MacBook Air. Пассивная система охлаждения обеспечивает полностью бесшумную работу даже под нагрузкой, а энергоэффективность чипа M4 позволяет избежать существенного нагрева. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при обычных задачах и около 12-14 часов при более интенсивном использовании.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4, поддерживающими подключение внешних дисплеев и быструю зарядку, а также разъемом MagSafe 3 для магнитного подключения зарядки. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное подключение. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четырехдинамичная аудиосистема и клавиатура Magic Keyboard с подсветкой дополняют premium-впечатления от использования.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что порты USB-C потребуют использования переходников для подключения устройств с классическим USB-A. Объем SSD в 512 ГБ может потребовать тщательного управления хранилищем при работе с видео и большими проектами. Модель оптимальна для тех, кто ценит максимальную мобильность, тихую работу и продолжительную автономность, но пользователям, работающим с тяжелым рендерингом или профессиональной обработкой видео, стоит рассмотреть более мощный MacBook Pro.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Операционная система
Mac OS
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
13.6
Разрешение экрана
2560x1664
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
10 core
Развернуть
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
24 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
53.8 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MacBook Air на базе процессора M4 станет идеальным выбором для профессионалов, работающих с контентом, дизайнеров и разработчиков, которым важна максимальная мобильность без потери производительности. Увеличенный объем оперативной памяти в 24 ГБ позволяет комфортно работать с большими проектами в Adobe Creative Suite, держать открытыми десятки вкладок браузера и запускать ресурсоемкие приложения для разработки. Компактные размеры и отличная автономность делают его прекрасным companion-устройством для работы из любой точки.

Процессор, видеокарта и производительность

10-ядерный процессор Apple M4 демонстрирует впечатляющую производительность в однопоточных и многопоточных задачах, эффективно справляясь с рендерингом видео, обработкой фотографий и компиляцией кода. Встроенный 10-ядерный графический процессор обеспечивает достаточную мощность для работы с графическими редакторами, монтажа видео в Final Cut Pro и даже запуска нетребовательных игр. Благодаря оптимизации macOS и нативным приложениям, система работает максимально плавно и отзывчиво.

Экран и комфорт работы

13.6-дюймовый экран Liquid Retina с разрешением 2560x1664 обеспечивает исключительную четкость текста и детализацию изображения. Матрица отличается широким цветовым охватом, высокой яркостью и отличной цветопередачей, что критично важно для работы с графикой и видео. Антибликовое покрытие и высокая максимальная яркость позволяют комфортно работать даже при ярком внешнем освещении.

Память, накопители и расширение

Установленные 24 ГБ унифицированной памяти обеспечивают быструю работу с большими файлами и множеством приложений одновременно. SSD-накопитель емкостью 512 ГБ демонстрирует высокую скорость чтения и записи, что важно при работе с тяжелыми проектами и большими медиафайлами. Хотя возможности физического расширения памяти отсутствуют, облачные сервисы и внешние накопители легко решают вопрос дополнительного хранилища.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из переработанного алюминия в элегантном цвете Midnight, сохраняя фирменную прочность и легкость MacBook Air. Пассивная система охлаждения обеспечивает полностью бесшумную работу даже под нагрузкой, а энергоэффективность чипа M4 позволяет избежать существенного нагрева. Батарея обеспечивает до 18 часов автономной работы при обычных задачах и около 12-14 часов при более интенсивном использовании.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt/USB 4, поддерживающими подключение внешних дисплеев и быструю зарядку, а также разъемом MagSafe 3 для магнитного подключения зарядки. Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает быстрое и стабильное беспроводное подключение. Качественная 1080p FaceTime HD камера, четырехдинамичная аудиосистема и клавиатура Magic Keyboard с подсветкой дополняют premium-впечатления от использования.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что порты USB-C потребуют использования переходников для подключения устройств с классическим USB-A. Объем SSD в 512 ГБ может потребовать тщательного управления хранилищем при работе с видео и большими проектами. Модель оптимальна для тех, кто ценит максимальную мобильность, тихую работу и продолжительную автономность, но пользователям, работающим с тяжелым рендерингом или профессиональной обработкой видео, стоит рассмотреть более мощный MacBook Pro.

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Ноутбук Apple MacBook Air A3240 M4 10 core 24Gb SSD512Gb/10 core GPU 13.6" Liquid Retina (2560x1664) macOS midnight (MC6C4LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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