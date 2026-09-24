Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A)
Для кого и под какие задачи
MacBook Pro с чипом M4 Pro создан для профессиональных креативщиков, разработчиков и продвинутых пользователей, которым важна максимальная производительность в компактном корпусе. Мощная конфигурация с 14-ядерным процессором и 48 ГБ памяти отлично справляется с редактированием 4K видео, работой в After Effects, Photoshop, разработкой под iOS и macOS, а также сложными задачами в Final Cut Pro и Logic Pro. Этот ноутбук существенно мощнее базовых моделей MacBook Air и стандартных Pro-версий.
Процессор, видеокарта и производительность
Чип Apple M4 Pro с 14 процессорными ядрами обеспечивает впечатляющую производительность как в однопоточных, так и в многопоточных задачах. Встроенный 20-ядерный графический процессор легко справляется с обработкой RAW фото, цветокоррекцией видео и работой с 3D-графикой. Система показывает отличную производительность даже при одновременной работе с несколькими тяжелыми приложениями благодаря unified memory архитектуре и 48 ГБ оперативной памяти.
Экран и комфорт работы
Дисплей Liquid Retina XDR с диагональю 16.2 дюйма и разрешением 3456?2234 пикселя обеспечивает исключительную точность цветопередачи и высокую яркость до 1600 нит в HDR-режиме. Технология ProMotion автоматически адаптирует частоту обновления до 120 Гц для плавной анимации и комфортной работы. Экран отлично подходит для профессиональной работы с цветом, редактирования фото и видео благодаря расширенному цветовому охвату P3.
Память, накопители и расширение
Установленные 48 ГБ unified memory работают значительно эффективнее классической оперативной памяти благодаря тесной интеграции с процессором. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к файлам. Хотя возможности расширения памяти после покупки нет, unified memory архитектура позволяет более эффективно использовать имеющийся объем для работы с тяжелыми проектами.
Корпус, охлаждение и автономность
Алюминиевый корпус отличается премиальным качеством сборки и эффективной системой охлаждения, которая поддерживает стабильную производительность без заметного шума. Несмотря на мощное железо, ноутбук сохраняет компактные размеры и умеренный вес. Энергоэффективность чипа M4 Pro в сочетании с оптимизацией macOS обеспечивает до 12 часов автономной работы при обычных задачах и около 6-8 часов при интенсивной нагрузке.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен тремя портами Thunderbolt 4 с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев, HDMI, слотом для карт SDXC и разъемом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного подключения. Качественная 1080p FaceTime HD камера, шестиспикерная аудиосистема с поддержкой пространственного звука и Touch ID для безопасной аутентификации дополняют премиальный функционал устройства.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это профессиональное устройство с соответствующей ценой. Для обычной офисной работы и веб-серфинга такая конфигурация избыточна - достаточно MacBook Air. Объем SSD в 512 ГБ может потребовать внешнего хранилища при работе с большими медиафайлами. Также важно понимать особенности экосистемы macOS и совместимость необходимого программного обеспечения с Apple Silicon. Ноутбук идеально подойдет профессионалам в сфере разработки, дизайна и видеомонтажа, которым важна высокая производительность, качественный дисплей и длительное время автономной работы.
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Для кого и под какие задачи
MacBook Pro с чипом M4 Pro создан для профессиональных креативщиков, разработчиков и продвинутых пользователей, которым важна максимальная производительность в компактном корпусе. Мощная конфигурация с 14-ядерным процессором и 48 ГБ памяти отлично справляется с редактированием 4K видео, работой в After Effects, Photoshop, разработкой под iOS и macOS, а также сложными задачами в Final Cut Pro и Logic Pro. Этот ноутбук существенно мощнее базовых моделей MacBook Air и стандартных Pro-версий.
Процессор, видеокарта и производительность
Чип Apple M4 Pro с 14 процессорными ядрами обеспечивает впечатляющую производительность как в однопоточных, так и в многопоточных задачах. Встроенный 20-ядерный графический процессор легко справляется с обработкой RAW фото, цветокоррекцией видео и работой с 3D-графикой. Система показывает отличную производительность даже при одновременной работе с несколькими тяжелыми приложениями благодаря unified memory архитектуре и 48 ГБ оперативной памяти.
Экран и комфорт работы
Дисплей Liquid Retina XDR с диагональю 16.2 дюйма и разрешением 3456?2234 пикселя обеспечивает исключительную точность цветопередачи и высокую яркость до 1600 нит в HDR-режиме. Технология ProMotion автоматически адаптирует частоту обновления до 120 Гц для плавной анимации и комфортной работы. Экран отлично подходит для профессиональной работы с цветом, редактирования фото и видео благодаря расширенному цветовому охвату P3.
Память, накопители и расширение
Установленные 48 ГБ unified memory работают значительно эффективнее классической оперативной памяти благодаря тесной интеграции с процессором. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый доступ к файлам. Хотя возможности расширения памяти после покупки нет, unified memory архитектура позволяет более эффективно использовать имеющийся объем для работы с тяжелыми проектами.
Корпус, охлаждение и автономность
Алюминиевый корпус отличается премиальным качеством сборки и эффективной системой охлаждения, которая поддерживает стабильную производительность без заметного шума. Несмотря на мощное железо, ноутбук сохраняет компактные размеры и умеренный вес. Энергоэффективность чипа M4 Pro в сочетании с оптимизацией macOS обеспечивает до 12 часов автономной работы при обычных задачах и около 6-8 часов при интенсивной нагрузке.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен тремя портами Thunderbolt 4 с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев, HDMI, слотом для карт SDXC и разъемом MagSafe 3 для быстрой зарядки. Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 для стабильного беспроводного подключения. Качественная 1080p FaceTime HD камера, шестиспикерная аудиосистема с поддержкой пространственного звука и Touch ID для безопасной аутентификации дополняют премиальный функционал устройства.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это профессиональное устройство с соответствующей ценой. Для обычной офисной работы и веб-серфинга такая конфигурация избыточна - достаточно MacBook Air. Объем SSD в 512 ГБ может потребовать внешнего хранилища при работе с большими медиафайлами. Также важно понимать особенности экосистемы macOS и совместимость необходимого программного обеспечения с Apple Silicon. Ноутбук идеально подойдет профессионалам в сфере разработки, дизайна и видеомонтажа, которым важна высокая производительность, качественный дисплей и длительное время автономной работы.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3403 M4 Pro 14 core 48Gb SSD512Gb/20 core GPU 16.2" Liquid Retina XDR (3456x2234) macOS black (MX2Y3HN/A)