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Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2&quot; Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
166 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713370
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
Apple M4 (10 ядер)
Частота процессора, ГГц
4.41
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х31х9
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A)

Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A)

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M4
Модель процессора
Apple M4 (10 ядер)
Частота процессора, ГГц
4.41
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
0
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro A3112 M4 10 core 16Gb SSD1Tb/10 core GPU 14.2" Liquid Retina XDR macOS black (MW2V3LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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