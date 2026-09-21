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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0)

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Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 1
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 2
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 3
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 4
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 5
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 6
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 7
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 8
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 9
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 10
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 11
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 12
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 13
Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 1
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 2
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 3
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 4
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 5
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 6
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 7
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 8
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 9
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 10
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 11
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 12
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 13
  • Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16&quot; IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
105 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713364
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0)

Для кого и под какие задачи

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F16 ориентирован на геймеров, которым важен баланс производительности и цены. Конфигурация с Intel Core i5 13-го поколения и RTX 5050 уверенно справляется с современными играми на средних настройках графики, а также подойдет для работы с фото, легкого видеомонтажа и стриминга. Благодаря 16-дюймовому экрану ноутбук также удобен для учебы и работы с документами.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i5-13450HX с 10 ядрами (6P+4E) и 16 потоками обеспечивает высокую производительность в многозадачных сценариях. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти позволяет комфортно играть в большинство современных игр на средних настройках графики в Full HD разрешении. Связка CPU и GPU также справляется с задачами вроде обработки фотографий в Lightroom или монтажа видео в Adobe Premiere Pro.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920x1200) обеспечивает качественную картинку с широкими углами обзора и хорошей цветопередачей. Матовое покрытие матрицы минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях. Формат 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами по сравнению с классическим 16:9.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в большинстве современных игр и программ. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Архитектура ноутбуков серии TUF Gaming традиционно предусматривает возможность апгрейда как оперативной памяти, так и накопителей, что позволяет при необходимости увеличить объем хранилища.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом для линейки TUF Gaming дизайне с акцентом на надежность и эффективное охлаждение. Система охлаждения с несколькими теплотрубками и вентиляторами справляется с отводом тепла от мощных компонентов, хотя под длительной нагрузкой может быть заметен шум. При весе около 2.2 кг ноутбук остается относительно мобильным для своего класса, но для ежедневных перемещений лучше рассмотреть более легкие альтернативы.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора, сетевой разъем для стабильного проводного интернета и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное беспроводное подключение. Клавиатура оснащена подсветкой для комфортной работы в темноте. Операционная система не предустановлена, что позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую версию Windows.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что RTX 5050 - начальная игровая видеокарта, которая может потребовать снижения настроек в требовательных играх для комфортной частоты кадров. Объем SSD в 512 ГБ может быстро заполниться современными играми, поэтому стоит заранее планировать расширение хранилища. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует дополнительных затрат на лицензию Windows и времени на начальную настройку. Ноутбук оптимально подойдет геймерам с ограниченным бюджетом и тем, кто ищет универсальное решение для игр и работы, не требующей максимальной производительности.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus TUF Gaming
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Игровой ноутбук ASUS TUF Gaming F16 ориентирован на геймеров, которым важен баланс производительности и цены. Конфигурация с Intel Core i5 13-го поколения и RTX 5050 уверенно справляется с современными играми на средних настройках графики, а также подойдет для работы с фото, легкого видеомонтажа и стриминга. Благодаря 16-дюймовому экрану ноутбук также удобен для учебы и работы с документами.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i5-13450HX с 10 ядрами (6P+4E) и 16 потоками обеспечивает высокую производительность в многозадачных сценариях. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5050 с 8 ГБ видеопамяти позволяет комфортно играть в большинство современных игр на средних настройках графики в Full HD разрешении. Связка CPU и GPU также справляется с задачами вроде обработки фотографий в Lightroom или монтажа видео в Adobe Premiere Pro.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+ (1920x1200) обеспечивает качественную картинку с широкими углами обзора и хорошей цветопередачей. Матовое покрытие матрицы минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях. Формат 16:10 дает больше вертикального пространства для работы с документами и веб-страницами по сравнению с классическим 16:9.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в большинстве современных игр и программ. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Архитектура ноутбуков серии TUF Gaming традиционно предусматривает возможность апгрейда как оперативной памяти, так и накопителей, что позволяет при необходимости увеличить объем хранилища.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом для линейки TUF Gaming дизайне с акцентом на надежность и эффективное охлаждение. Система охлаждения с несколькими теплотрубками и вентиляторами справляется с отводом тепла от мощных компонентов, хотя под длительной нагрузкой может быть заметен шум. При весе около 2.2 кг ноутбук остается относительно мобильным для своего класса, но для ежедневных перемещений лучше рассмотреть более легкие альтернативы.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора, сетевой разъем для стабильного проводного интернета и аудиоразъем для наушников. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное беспроводное подключение. Клавиатура оснащена подсветкой для комфортной работы в темноте. Операционная система не предустановлена, что позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую версию Windows.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что RTX 5050 - начальная игровая видеокарта, которая может потребовать снижения настроек в требовательных играх для комфортной частоты кадров. Объем SSD в 512 ГБ может быстро заполниться современными играми, поэтому стоит заранее планировать расширение хранилища. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует дополнительных затрат на лицензию Windows и времени на начальную настройку. Ноутбук оптимально подойдет геймерам с ограниченным бюджетом и тем, кто ищет универсальное решение для игр и работы, не требующей максимальной производительности.

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Отзывы


Ноутбук Asus TUF Gaming F16 FX608JH-RV065 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 16" IPS FHD+ без ОС grey (90NR0MH1-M003V0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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