Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0)
Для кого и под какие задачи
ASUS ROG Strix SCAR 18 - флагманский игровой ноутбук, созданный для киберспортсменов, стримеров и профессиональных геймеров, требующих максимальной производительности без компромиссов. Мощнейшая конфигурация с топовым процессором Intel Core Ultra 9 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 позволяет запускать любые современные игры в максимальных настройках, вести стриминг и заниматься ресурсоемкой обработкой контента.
Процессор, видеокарта и производительность
Новейший процессор Intel Core Ultra 9 275HX с поддержкой технологий ИИ обеспечивает феноменальную производительность в играх и профессиональных задачах. Топовая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с внушительными 24 ГБ видеопамяти GDDR6 раскрывает потенциал современных игр на максимальных настройках с трассировкой лучей и DLSS 3.5. Эта связка позволяет комфортно работать с тяжелым рендерингом, 3D-графикой и монтажом видео в 4K.
Экран и комфорт работы
18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQXGA (2560?1600) обеспечивает отличный баланс между качеством картинки и производительностью в играх. Высокая частота обновления гарантирует плавный геймплей и моментальный отклик в динамичных сценах, а качественная матрица с широким цветовым охватом подходит для работы с графикой и видеомонтажа.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 работают в двухканальном режиме, обеспечивая высокую пропускную способность для многозадачности и ресурсоемких приложений. Быстрый NVMe SSD на 1 ТБ гарантирует мгновенную загрузку системы и молниеносный запуск игр. Конфигурация поддерживает возможность дальнейшего расширения как оперативной памяти, так и системы хранения.
Корпус, охлаждение и автономность
Премиальный корпус из металла и качественного пластика оснащен продвинутой системой охлаждения ROG Intelligent Cooling с жидким металлом на процессоре и несколькими теплотрубками. Система эффективно отводит тепло от мощных компонентов даже при длительных нагрузках. Несмотря на внушительные габариты, характерные для 18-дюймового геймерского ноутбука, конструкция остается достаточно прочной для регулярной транспортировки.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая высокоскоростные USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, HDMI 2.1 для подключения внешних мониторов и полноразмерные USB Type-A. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура с RGB-подсветкой per-key, Windows 11 Home в комплекте и фирменное ПО ROG Armoury Crate для настройки производительности дополняют премиальный геймерский опыт.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это крупный и мощный ноутбук, требующий адекватного охлаждения и качественного блока питания. Под нагрузкой система может быть довольно шумной, что типично для игровых ноутбуков такого класса. Автономность ограничена из-за энергопотребления топовых компонентов. Рекомендуется тем, кто ищет максимальную производительность и готов к соответствующей стоимости, размерам и весу устройства. Для обычных игр или работы можно рассмотреть более доступные модели с RTX 4000-й серии.
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Для кого и под какие задачи
ASUS ROG Strix SCAR 18 - флагманский игровой ноутбук, созданный для киберспортсменов, стримеров и профессиональных геймеров, требующих максимальной производительности без компромиссов. Мощнейшая конфигурация с топовым процессором Intel Core Ultra 9 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 позволяет запускать любые современные игры в максимальных настройках, вести стриминг и заниматься ресурсоемкой обработкой контента.
Процессор, видеокарта и производительность
Новейший процессор Intel Core Ultra 9 275HX с поддержкой технологий ИИ обеспечивает феноменальную производительность в играх и профессиональных задачах. Топовая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с внушительными 24 ГБ видеопамяти GDDR6 раскрывает потенциал современных игр на максимальных настройках с трассировкой лучей и DLSS 3.5. Эта связка позволяет комфортно работать с тяжелым рендерингом, 3D-графикой и монтажом видео в 4K.
Экран и комфорт работы
18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQXGA (2560?1600) обеспечивает отличный баланс между качеством картинки и производительностью в играх. Высокая частота обновления гарантирует плавный геймплей и моментальный отклик в динамичных сценах, а качественная матрица с широким цветовым охватом подходит для работы с графикой и видеомонтажа.
Память, накопители и расширение
Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 работают в двухканальном режиме, обеспечивая высокую пропускную способность для многозадачности и ресурсоемких приложений. Быстрый NVMe SSD на 1 ТБ гарантирует мгновенную загрузку системы и молниеносный запуск игр. Конфигурация поддерживает возможность дальнейшего расширения как оперативной памяти, так и системы хранения.
Корпус, охлаждение и автономность
Премиальный корпус из металла и качественного пластика оснащен продвинутой системой охлаждения ROG Intelligent Cooling с жидким металлом на процессоре и несколькими теплотрубками. Система эффективно отводит тепло от мощных компонентов даже при длительных нагрузках. Несмотря на внушительные габариты, характерные для 18-дюймового геймерского ноутбука, конструкция остается достаточно прочной для регулярной транспортировки.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая высокоскоростные USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, HDMI 2.1 для подключения внешних мониторов и полноразмерные USB Type-A. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура с RGB-подсветкой per-key, Windows 11 Home в комплекте и фирменное ПО ROG Armoury Crate для настройки производительности дополняют премиальный геймерский опыт.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это крупный и мощный ноутбук, требующий адекватного охлаждения и качественного блока питания. Под нагрузкой система может быть довольно шумной, что типично для игровых ноутбуков такого класса. Автономность ограничена из-за энергопотребления топовых компонентов. Рекомендуется тем, кто ищет максимальную производительность и готов к соответствующей стоимости, размерам и весу устройства. Для обычных игр или работы можно рассмотреть более доступные модели с RTX 4000-й серии.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0)