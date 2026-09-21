Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0)

Для кого и под какие задачи

ASUS ROG Strix SCAR 18 - флагманский игровой ноутбук, созданный для киберспортсменов, стримеров и профессиональных геймеров, требующих максимальной производительности без компромиссов. Мощнейшая конфигурация с топовым процессором Intel Core Ultra 9 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 позволяет запускать любые современные игры в максимальных настройках, вести стриминг и заниматься ресурсоемкой обработкой контента.

Процессор, видеокарта и производительность

Новейший процессор Intel Core Ultra 9 275HX с поддержкой технологий ИИ обеспечивает феноменальную производительность в играх и профессиональных задачах. Топовая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с внушительными 24 ГБ видеопамяти GDDR6 раскрывает потенциал современных игр на максимальных настройках с трассировкой лучей и DLSS 3.5. Эта связка позволяет комфортно работать с тяжелым рендерингом, 3D-графикой и монтажом видео в 4K.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQXGA (2560?1600) обеспечивает отличный баланс между качеством картинки и производительностью в играх. Высокая частота обновления гарантирует плавный геймплей и моментальный отклик в динамичных сценах, а качественная матрица с широким цветовым охватом подходит для работы с графикой и видеомонтажа.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 работают в двухканальном режиме, обеспечивая высокую пропускную способность для многозадачности и ресурсоемких приложений. Быстрый NVMe SSD на 1 ТБ гарантирует мгновенную загрузку системы и молниеносный запуск игр. Конфигурация поддерживает возможность дальнейшего расширения как оперативной памяти, так и системы хранения.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный корпус из металла и качественного пластика оснащен продвинутой системой охлаждения ROG Intelligent Cooling с жидким металлом на процессоре и несколькими теплотрубками. Система эффективно отводит тепло от мощных компонентов даже при длительных нагрузках. Несмотря на внушительные габариты, характерные для 18-дюймового геймерского ноутбука, конструкция остается достаточно прочной для регулярной транспортировки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая высокоскоростные USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, HDMI 2.1 для подключения внешних мониторов и полноразмерные USB Type-A. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура с RGB-подсветкой per-key, Windows 11 Home в комплекте и фирменное ПО ROG Armoury Crate для настройки производительности дополняют премиальный геймерский опыт.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это крупный и мощный ноутбук, требующий адекватного охлаждения и качественного блока питания. Под нагрузкой система может быть довольно шумной, что типично для игровых ноутбуков такого класса. Автономность ограничена из-за энергопотребления топовых компонентов. Рекомендуется тем, кто ищет максимальную производительность и готов к соответствующей стоимости, размерам и весу устройства. Для обычных игр или работы можно рассмотреть более доступные модели с RTX 4000-й серии.