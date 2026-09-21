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Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) купить с доставкой в Москве
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Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0)

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Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 1
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 2
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 3
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 4
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 5
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 6
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 7
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 8
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 9
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 10
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 11
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 12
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 13
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 14
Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 11
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 12
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 13
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 14
  • Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18&quot; IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
357 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713359
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
4.2

Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0)

Для кого и под какие задачи

ASUS ROG Strix SCAR 18 - флагманский игровой ноутбук, созданный для киберспортсменов, стримеров и профессиональных геймеров, требующих максимальной производительности без компромиссов. Мощнейшая конфигурация с топовым процессором Intel Core Ultra 9 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 позволяет запускать любые современные игры в максимальных настройках, вести стриминг и заниматься ресурсоемкой обработкой контента.

Процессор, видеокарта и производительность

Новейший процессор Intel Core Ultra 9 275HX с поддержкой технологий ИИ обеспечивает феноменальную производительность в играх и профессиональных задачах. Топовая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с внушительными 24 ГБ видеопамяти GDDR6 раскрывает потенциал современных игр на максимальных настройках с трассировкой лучей и DLSS 3.5. Эта связка позволяет комфортно работать с тяжелым рендерингом, 3D-графикой и монтажом видео в 4K.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQXGA (2560?1600) обеспечивает отличный баланс между качеством картинки и производительностью в играх. Высокая частота обновления гарантирует плавный геймплей и моментальный отклик в динамичных сценах, а качественная матрица с широким цветовым охватом подходит для работы с графикой и видеомонтажа.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 работают в двухканальном режиме, обеспечивая высокую пропускную способность для многозадачности и ресурсоемких приложений. Быстрый NVMe SSD на 1 ТБ гарантирует мгновенную загрузку системы и молниеносный запуск игр. Конфигурация поддерживает возможность дальнейшего расширения как оперативной памяти, так и системы хранения.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный корпус из металла и качественного пластика оснащен продвинутой системой охлаждения ROG Intelligent Cooling с жидким металлом на процессоре и несколькими теплотрубками. Система эффективно отводит тепло от мощных компонентов даже при длительных нагрузках. Несмотря на внушительные габариты, характерные для 18-дюймового геймерского ноутбука, конструкция остается достаточно прочной для регулярной транспортировки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая высокоскоростные USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, HDMI 2.1 для подключения внешних мониторов и полноразмерные USB Type-A. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура с RGB-подсветкой per-key, Windows 11 Home в комплекте и фирменное ПО ROG Armoury Crate для настройки производительности дополняют премиальный геймерский опыт.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это крупный и мощный ноутбук, требующий адекватного охлаждения и качественного блока питания. Под нагрузкой система может быть довольно шумной, что типично для игровых ноутбуков такого класса. Автономность ограничена из-за энергопотребления топовых компонентов. Рекомендуется тем, кто ищет максимальную производительность и готов к соответствующей стоимости, размерам и весу устройства. Для обычных игр или работы можно рассмотреть более доступные модели с RTX 4000-й серии.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
18
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Развернуть
Модель процессора
275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5090
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
24
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 5
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

ASUS ROG Strix SCAR 18 - флагманский игровой ноутбук, созданный для киберспортсменов, стримеров и профессиональных геймеров, требующих максимальной производительности без компромиссов. Мощнейшая конфигурация с топовым процессором Intel Core Ultra 9 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5090 позволяет запускать любые современные игры в максимальных настройках, вести стриминг и заниматься ресурсоемкой обработкой контента.

Процессор, видеокарта и производительность

Новейший процессор Intel Core Ultra 9 275HX с поддержкой технологий ИИ обеспечивает феноменальную производительность в играх и профессиональных задачах. Топовая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090 с внушительными 24 ГБ видеопамяти GDDR6 раскрывает потенциал современных игр на максимальных настройках с трассировкой лучей и DLSS 3.5. Эта связка позволяет комфортно работать с тяжелым рендерингом, 3D-графикой и монтажом видео в 4K.

Экран и комфорт работы

18-дюймовый IPS-дисплей с разрешением WQXGA (2560?1600) обеспечивает отличный баланс между качеством картинки и производительностью в играх. Высокая частота обновления гарантирует плавный геймплей и моментальный отклик в динамичных сценах, а качественная матрица с широким цветовым охватом подходит для работы с графикой и видеомонтажа.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти DDR5 работают в двухканальном режиме, обеспечивая высокую пропускную способность для многозадачности и ресурсоемких приложений. Быстрый NVMe SSD на 1 ТБ гарантирует мгновенную загрузку системы и молниеносный запуск игр. Конфигурация поддерживает возможность дальнейшего расширения как оперативной памяти, так и системы хранения.

Корпус, охлаждение и автономность

Премиальный корпус из металла и качественного пластика оснащен продвинутой системой охлаждения ROG Intelligent Cooling с жидким металлом на процессоре и несколькими теплотрубками. Система эффективно отводит тепло от мощных компонентов даже при длительных нагрузках. Несмотря на внушительные габариты, характерные для 18-дюймового геймерского ноутбука, конструкция остается достаточно прочной для регулярной транспортировки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая высокоскоростные USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 4, HDMI 2.1 для подключения внешних мониторов и полноразмерные USB Type-A. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура с RGB-подсветкой per-key, Windows 11 Home в комплекте и фирменное ПО ROG Armoury Crate для настройки производительности дополняют премиальный геймерский опыт.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это крупный и мощный ноутбук, требующий адекватного охлаждения и качественного блока питания. Под нагрузкой система может быть довольно шумной, что типично для игровых ноутбуков такого класса. Автономность ограничена из-за энергопотребления топовых компонентов. Рекомендуется тем, кто ищет максимальную производительность и готов к соответствующей стоимости, размерам и весу устройства. Для обычных игр или работы можно рассмотреть более доступные модели с RTX 4000-й серии.

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Отзывы


Ноутбук Asus ROG Strix Scar 18 G835LX-SA022W Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX 5090 24Gb 18" IPS WQXGA Win11Home black (90NR0LF1-M000V0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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