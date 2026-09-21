Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5063 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K без ОС grey (90NR0L67-M00300)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5063 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K без ОС grey (90NR0L67-M00300)
Для кого и под какие задачи
ROG Strix G16 - мощный игровой ноутбук премиум-класса, созданный для требовательных геймеров и профессионалов. Благодаря топовому процессору Ryzen 9 8940HX и видеокарте RTX 5070 он легко справляется с современными AAA-играми в максимальных настройках, тяжелым рендерингом, стримингом и работой в профессиональных приложениях. Эта конфигурация существенно мощнее стандартных игровых моделей и подойдет тем, кто ищет максимальную производительность без компромиссов.
Процессор, видеокарта и производительность
Восьмиядерный Ryzen 9 8940HX с 16 потоками обеспечивает исключительную производительность в многопоточных задачах. GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает все современные технологии NVIDIA, включая DLSS 3.5 и трассировку лучей, позволяя играть в разрешении 2.5K с высокой частотой кадров. Связка этих компонентов гарантирует плавную работу в любых сценариях: от тяжелых игр до рендеринга видео и 3D-моделирования.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2.5K (2560x1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и комфортную работу с текстом. Матрица высокого класса гарантирует точную цветопередачу и широкие углы обзора, что важно как для игр, так и для работы с графикой. Повышенная частота обновления делает картинку максимально плавной, устраняя разрывы и смазывание в динамичных сценах.
Память, накопители и расширение
32 ГБ оперативной памяти последнего поколения работают в двухканальном режиме, обеспечивая быструю обработку данных в ресурсоемких приложениях. Терабайтный NVMe SSD гарантирует мгновенную загрузку системы и молниеносный запуск игр. Такой объем накопителя позволяет хранить большую библиотеку игр и рабочих файлов, а возможность апгрейда памяти обеспечивает задел на будущее.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ROG Strix G16 выполнен в агрессивном геймерском дизайне с качественными материалами и продуманной эргономикой. Производительная система охлаждения с несколькими теплотрубками и вентиляторами эффективно отводит тепло от мощных компонентов, поддерживая стабильную работу под длительной нагрузкой. При максимальной производительности шум может быть заметным, но это типично для игровых ноутбуков такого класса.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевым разъемом для стабильного проводного интернета. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура имеет RGB-подсветку с настройкой эффектов, а качественный тачпад обеспечивает точное позиционирование. Операционная система не предустановлена, что позволяет выбрать и настроить ОС под свои предпочтения.
Важные нюансы перед покупкой
Учитывайте, что это производительный игровой ноутбук с соответствующими габаритами и весом - он не предназначен для частой переноски. Мощные компоненты требуют хорошего охлаждения, поэтому под нагрузкой система может быть довольно шумной. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Модель идеально подойдет геймерам, стримерам и контент-мейкерам, но тем, кто ищет максимально мобильное решение, стоит присмотреться к более легким альтернативам.
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Для кого и под какие задачи
ROG Strix G16 - мощный игровой ноутбук премиум-класса, созданный для требовательных геймеров и профессионалов. Благодаря топовому процессору Ryzen 9 8940HX и видеокарте RTX 5070 он легко справляется с современными AAA-играми в максимальных настройках, тяжелым рендерингом, стримингом и работой в профессиональных приложениях. Эта конфигурация существенно мощнее стандартных игровых моделей и подойдет тем, кто ищет максимальную производительность без компромиссов.
Процессор, видеокарта и производительность
Восьмиядерный Ryzen 9 8940HX с 16 потоками обеспечивает исключительную производительность в многопоточных задачах. GeForce RTX 5070 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает все современные технологии NVIDIA, включая DLSS 3.5 и трассировку лучей, позволяя играть в разрешении 2.5K с высокой частотой кадров. Связка этих компонентов гарантирует плавную работу в любых сценариях: от тяжелых игр до рендеринга видео и 3D-моделирования.
Экран и комфорт работы
16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2.5K (2560x1600) обеспечивает отличную детализацию изображения и комфортную работу с текстом. Матрица высокого класса гарантирует точную цветопередачу и широкие углы обзора, что важно как для игр, так и для работы с графикой. Повышенная частота обновления делает картинку максимально плавной, устраняя разрывы и смазывание в динамичных сценах.
Память, накопители и расширение
32 ГБ оперативной памяти последнего поколения работают в двухканальном режиме, обеспечивая быструю обработку данных в ресурсоемких приложениях. Терабайтный NVMe SSD гарантирует мгновенную загрузку системы и молниеносный запуск игр. Такой объем накопителя позволяет хранить большую библиотеку игр и рабочих файлов, а возможность апгрейда памяти обеспечивает задел на будущее.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ROG Strix G16 выполнен в агрессивном геймерском дизайне с качественными материалами и продуманной эргономикой. Производительная система охлаждения с несколькими теплотрубками и вентиляторами эффективно отводит тепло от мощных компонентов, поддерживая стабильную работу под длительной нагрузкой. При максимальной производительности шум может быть заметным, но это типично для игровых ноутбуков такого класса.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешних мониторов и сетевым разъемом для стабильного проводного интернета. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура имеет RGB-подсветку с настройкой эффектов, а качественный тачпад обеспечивает точное позиционирование. Операционная система не предустановлена, что позволяет выбрать и настроить ОС под свои предпочтения.
Важные нюансы перед покупкой
Учитывайте, что это производительный игровой ноутбук с соответствующими габаритами и весом - он не предназначен для частой переноски. Мощные компоненты требуют хорошего охлаждения, поэтому под нагрузкой система может быть довольно шумной. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Модель идеально подойдет геймерам, стримерам и контент-мейкерам, но тем, кто ищет максимально мобильное решение, стоит присмотреться к более легким альтернативам.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ROG Strix G16 G614PP-S5063 Ryzen 9 8940HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 16" IPS 2.5K без ОС grey (90NR0L67-M00300)